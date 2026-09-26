Uma centena de manifestantes contra encontro da extrema-direita europeia na Ericeira

Cerca de uma centena de cidadãos manifestou-se hoje contra um encontro de extrema-direita na Ericeira, no concelho de Mafra, cujo encerramento foi feito pelo presidente do partido português Chega.

Os manifestantes ergueram uma faixa e cartazes onde se lia "na Ericeira não há espaço para o ódio" e entoaram frases de protesto em inglês e em português, como "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais".

Do lado do protesto, também se ouviram algumas das músicas associadas à Revolução do 25 de Abril.

"É um movimento espontâneo de locais sem filiações políticas que não concordam com este discurso de ódio destes políticos que se juntaram aqui e estamos a utilizar a nossa liberdade de expressão para protestar de forma pacífica, democrática", justificou Manuel Rodrigues, um dos promotores.

"Queremos mostrar que os nossos valores e as nossas opiniões não são compatíveis com os discursos de ódio perpetuados por estes partidos e fazemos o nosso papel enquanto cidadãos livres, democráticos e pacíficos para demonstrar o nosso descontentamento pela presença destas pessoas na nossa vila", acrescentou.

Por seu lado, Catarina Fazenda, que se juntou ao protesto, afirmou: "Acredito nos valores da democracia e não em valores pré-25 de abril".

Nuno Batalha era outro dos manifestantes e explicou a sua participação: Por "discordar com a organização desta reunião na Ericeira ou em qualquer local, mas sobretudo na Ericeira, que é um local onde moram muitos estrangeiros e queremos mostrar-lhes que estas pessoas não nos representam".

À medida que se aproximava a hora da chegada do líder do Chega, os manifestantes atravessaram a rua e aproximaram-se da entrada do hotel, onde esperaram André Ventura.

À sua chegada, ouviram-se gritos de protesto.

"Eu estou um pouco habituado a pessoas que se juntam e têm o seu direito a manifestar-se e a participar nas manifestações que entenderem", disse depois André Ventura aos jornalistas, reagindo ao protesto.

"José Sócrates esteve aqui neste mesmo espaço onde eu estou a fazer conferências de imprensa e aí esses manifestantes não se juntaram", criticou, frisando que o Chega e outros partidos do seu grupo "estão e têm estado na Europa com o objetivo de lutar contra a corrupção e contra os poderes ocultos do Estado e essas pessoas não parecem ser sensíveis a isso".

O presidente do Chega participou na sessão de encerramento num encontro da Fundação Patriots for Europe, que decorreu nos últimos dois dias na Ericeira sob o tema "Defender a liberdade, restaurar a soberania, agir pela Europa", juntando políticos de partidos como o FPÖ austríaco, a União Nacional, de França, ou o espanhol Vox.