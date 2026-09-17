PSP deteve 7.214 pessoas e registou 60.420 infrações na operação "Verão Seguro"

A PSP deteve 7.214 pessoas, 1.559 das quais por condução em estado de embriaguez, e registou 60.420 infrações rodoviárias no âmbito da operação "Verão Seguro 2026", que decorreu entre 15 de junho e 15 de setembro.

No balanço final da operação "Polícia Sempre Presente -- Verão Seguro 2026", hoje divulgado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) destaca ter registado 7.214 detenções, +6,5% (+443) do que em igual período do ano passado (6.771).

Das detenções registadas, 1.559 foram por condução em estado de embriaguez e 1.558 detenções por condução sem habilitação legal.

Entre as detenções efetuadas pela PSP foram registadas também 753 por tráfico de estupefacientes, com a apreensão de 303.133 doses individuais, e 498 por crimes contra a propriedade (81 por roubo e 417 por outros crimes contra a propriedade).

Foram também efetuadas 152 detenções por violência doméstica, 251 por resistência e coação sobre funcionário, 218 por detenção ou tráfico de armas proibidas, 461 por desobediência, 78 por imigração ilegal e 1.072 no cumprimento de mandados de detenção e condução.

Durante a operação foram apreendidas 946 armas, das quais 305 armas de fogo e 396 armas brancas, 8.032 munições, bem como 319 viaturas.

No âmbito da segurança rodoviária, a PSP realizou 4.630 operações, fiscalizou 169.418 viaturas, controlou 360.667 viaturas por radar e efetuou 47.755 testes de alcoolemia.

No âmbito da operação desenvolvida ao longo de três meses, a força de segurança levantou 60.420 autos de contraordenação, destacando-se 8.693 por excesso de velocidade, 5.952 por falta de inspeção periódica obrigatória e 2.656 por falta de seguro de responsabilidade civil.

Foram também levantados 852 autos por condução sob influência do álcool, 11.730 por uso do telemóvel durante a condução e 835 por incumprimento das regras relativas aos sistemas de retenção.

Quanto à sinistralidade rodoviária, foram registados 13.837 acidentes, dos quais resultaram 26 mortos e 4.953 feridos (216 feridos graves e 4.737 feridos ligeiros).

A operação abrangeu zonas balneares e áreas turísticas, centros históricos e comerciais, aeroportos, interfaces de transportes públicos, estabelecimentos de diversão noturna, locais de eventos de grande dimensão e áreas residenciais.