Ventura critica Trump na guerra contra o Irão

O presidente do partido Chega manifestou-se hoje contra o presidente norte-americano, Donald Trump, em relação à guerra contra o Irão pela crise que está a causar no custo dos combustíveis e na economia mundial.

"Acho que o presidente Trump cometeu muitos erros no último mês. Até a guerra no Irão, penso que está a afetar toda a economia mundial", afirmou André Ventura, à margem do encontro d extremas-direitas que encerrou num hotel da Ericeira, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa.

"Gostava que a guerra não existisse, especialmente para Portugal, Espanha, França e Itália. Estamos a pagar mais do que os Estados Unidos pelo custo desta guerra", sublinhou.

Para André Ventura, "não é muito justo que um país inicie uma guerra e os outros tenham de arcar com os custos dessa guerra".

O presidente do Chega participou na sessão de encerramento no 1º encontro da Fundação Patriots for Europe, que decorreu nos últimos dois dias na Ericeira sob o tema "Defender a liberdade, restaurar a soberania, agir pela Europa" e que foi alvo de um protesto à porta do hotel.