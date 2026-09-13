Benfica e Sporting procuram manter distâncias para o líder FC Porto

O Benfica, em casa com o Gil Vicente, e o Sporting, fora com o Famalicão, procuram hoje vitórias na sexta jornada da I Liga de futebol, que lhes permita manter a distância para o líder FC Porto.

Os 'dragões', atuais campeões nacionais, golearam por 4-1, após reviravolta, no sábado, na visita ao Casa Pia e somam um pleno de 18 pontos em seis jogos, com os rivais lisboetas a saberem que apenas um triunfo lhes permita continuar a dois da frente.

Na jornada que antecede a visita do Benfica ao terreno do FC Porto, os 'encarnados', que começaram a I Liga com um empate mas venceram os quatro jogos seguintes, somam 13 pontos e vão enfrentar um Gil Vicente que é oitavo, com sete menos e menos um jogo, mas que não vence há duas partidas.

O jogo entre Benfica e Gil Vicente está agendado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, duas horas e meia antes de o Sporting entrar em campo em Vila Nova de Famalicão.

O Sporting também soma 13 pontos e teve um percurso idêntico ao Benfica, ao entrar no campeonato com um empate, para somar depois quatro triunfos seguidos.

Os 'leões' deslocam-se a um terreno onde apenas perderam uma vez, na época 2019/20, e vão enfrentar um adversário que, sob o comando de Carlos Carvalhal, tem estado abaixo das expectativas, pois ainda não venceu na prova, somando três empates e duas derrotas.

No outro jogo do dia, o Arouca vai receber o Santa Clara, num duelo entre duas equipas que estão no topo da tabela. Os arouquenses são quintos, com 10 pontos, enquanto os açorianos estão em quarto, com mais um ponto, e ainda não sofreram qualquer derrota na prova.

Programa e resultados da sexta jornada

- Sábado, 12 set:

Nacional - Alverca, 15:30

Casa Pia - FC Porto, 18:00

Académico de Viseu - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 13 set:

Benfica - Gil Vicente, 18:00

Arouca - Santa Clara, 18:00

Famalicão - Sporting, 20:30

- Segunda-feira, 14 set:

Rio Ave - Estrela Amadora, 18:45

Moreirense - Marítimo, 20:15

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:45