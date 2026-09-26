AD Galomar é vice-campeã europeia de clubes

A AD Galomar conquistou este sábado uma histórica medalha de prata no Campeonato Europeu de Clubes de squash, terminando a competição no 2.º lugar e alcançando o melhor resultado de sempre de uma equipa madeirense e nacional na prova.

Na final, disputada na Alemanha, a formação madeirense encontrou novamente o Sportwerk Hamburg, equipa da casa que já tinha defrontado na fase de grupos. Os alemães voltaram a impor-se, desta vez por 3-0, garantindo o título europeu.

Apesar da derrota no encontro decisivo, a AD Galomar protagonizou uma campanha que fica marcada na história do clube e da modalidade na Madeira. A equipa chegou à final depois de eliminar nas meias-finais o Roehampton Club, de Inglaterra, então campeão europeu em título.

O resultado representa uma subida significativa na classificação depois de três presenças consecutivas no 5.º lugar. A formação madeirense passou agora para o pódio, garantindo a medalha de prata na principal competição europeia de clubes.

Patrick Rooney, Rui Soares, Pascal Gomez, Diego Pita, Aron Gomez e João Pires integraram a equipa que alcançou este resultado.

A AD Galomar também esteve representada na competição feminina, terminando a participação com uma vitória.

No último encontro, a formação madeirense derrotou as irlandesas do Mount Pleasant LTC, por 3-0, conseguindo a primeira vitória na competição.

A equipa feminina encerra assim o Campeonato Europeu de Clubes no 6.º lugar, contribuindo para uma semana de destaque da AD Galomar no principal palco europeu de clubes de squash.