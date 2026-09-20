FC Porto aumenta vantagem ao derrotar Benfica, 56 jogos depois

O FC Porto venceu hoje o Benfica por 3-1 e aumentou a vantagem para cinco pontos, após o clássico da sétima jornada da I Liga de futebol e a primeira derrota dos lisboetas desde 25 de janeiro de 2025.

Gabri Veiga, aos 31 minutos, Froholdt, aos 54, e Inbeom, aos 60, marcaram os golos dos campeões nacionais, que ficaram em superioridade numérica aos 35, com a expulsão de Lenglet, por acumulação de cartões amarelos, enquanto Bah ainda empatou para os 'encarnados', aos 51.

O FC Porto manteve o pleno de triunfos, com a sétima vitória seguida, somando 21 pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo classificado, que esteve 55 jogos sem ser derrotado, desde que perdeu na visita ao Casa Pia, por 3-1, ainda na época 2024/25.

Com este desaire, o Benfica ficou a um jogo de igualar o registo obtido entre a sexta ronda do campeonato de 1976/77 (2-1 ao Boavista, em 24 de outubro de 1976) e a primeira do de 1978/79 (1-0 ao Barreirense, em 28 de agosto de 1978).