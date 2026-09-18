"FC Porto-Benfica será o clássico que não víamos há algum tempo"

O antigo futebolista Ricardo Quaresma manifestou ontem elevadas expectativas para o duelo entre FC Porto e Benfica, no domingo, acreditando que será um clássico diferente dos mais recentes, devido ao bom momento dos rivais.

O antigo extremo, que representou os 'azuis e brancos' por duas ocasiões (2004 a 2008 e 2013 a 2015), mostrou-se satisfeito com os desempenhos que o FC Porto tem apresentado, que considera condizentes com o estatuto de campeão nacional.

"Vai ser um grande jogo, o clássico que já não víamos há algum tempo. O FC Porto está bem, em primeiro, a mostrar o porquê de ter sido campeão. O Benfica não começou tão bem, mas agora nota-se que os níveis de confiança estão lá em cima. Ainda ontem [quarta-feira] fizeram um grande jogo frente ao AC Milan [vitória por 2-0]", analisou, à margem da atribuição das bolsas Ricardo Quaresma 2026, em Vila Nova de Gaia, destinadas a jovens gaienses entre os 12 e 14 anos que conjugam aproveitamento escolar e mérito desportivo.

Apesar de reconhecer mérito aos 'encarnados', reforçou a sua crença no plantel dos 'dragões', ressalvando que "neste tipo de jogos, tudo pode acontecer", principalmente tendo em conta o atual patamar dos 'grandes' portugueses, que acredita ter vindo a crescer.

"Sem dúvida [que os três 'grandes' estão mais competitivos]. O Sporting tem crescido de ano para ano. O Benfica teve problemas no ano passado e o FC Porto voltou aos títulos. Mas acho que, sem dúvidas, agora temos potencial para lutar com quem quer que seja. Sei que o nosso campeonato não é tão forte em termos de visibilidade como o italiano, inglês ou espanhol, mas, se virmos as grandes transferências, muitas saem daqui", constatou.

Internacional por Portugal em 80 ocasiões e parte da histórica conquista do Euro2016, Quaresma lançou ainda perspetivas para o futuro da seleção das 'quinas' sob o comando técnico de Jorge Jesus, que diz ser "o melhor treinador português".

"Aguardo com expectativa, estou com vontade de ver o trabalho de um grande treinador. Já disse várias vezes que, para mim, é o melhor treinador português. É a minha opinião, cada um terá a sua. Quero muito vê-lo a treinar uma grande geração. Talento e qualidade não falta a esta seleção, mas ainda não nos deu as alegrias que correspondem a todo o potencial que tem. Com Jorge Jesus, a seleção vai longe", expressou.

Em parceria com a Câmara de Vila Nova de Gaia, Quaresma dá o nome a uma iniciativa de atribuição de bolsas a jovens desportistas do município, que visa dar aos atletas as condições para progredir que o próprio assume não ter tido.

"Para mim, é um orgulho poder ajudar essas crianças e as suas famílias. Infelizmente, não tive esses apoios, mas a vida mudou e temos de evoluir. Por isso, fico feliz que haja este apoio. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte deste evento e me têm dado confiança ao longo destes anos", concluiu.