FC Porto domina capas após vitória sobre o Benfica

A imprensa nacional desta segunda-feira, 21 de Setembro de 2026, é dominada pela vitória do FC Porto sobre o Benfica, por 3-1, no clássico do campeonato, resultado que permite aos dragões aumentarem para cinco pontos a vantagem sobre as águias. A partida ocupa as primeiras páginas dos principais jornais desportivos e também ganha destaque nas capas dos generalistas, que dividem a atenção entre o futebol, a política, a Justiça e a actualidade internacional.

No Público

O Público abre com as secretas, destacando que avaliam a utilização de inteligência artificial e mantêm os extremismos violentos no radar. O jornal dá também grande destaque ao futebol, com a vitória do FC Porto sobre o Benfica por 3-1. Na entrevista do dia, Augusto Santos Silva defende Luís Neves e considera existir "uma operação política evidente para tentar liquidar a PJ".

A actualidade internacional surge com o maior ataque contra Moscovo, que ensombra a vitória eleitoral de Putin, e com a Alemanha, onde Friedrich Merz admite um "desastre" eleitoral, mas afirma que se mantém chanceler. O jornal noticia ainda a entrada em vigor da lei das burqas e publica uma pré-publicação sobre Mário Centeno, que terá querido deixar as Finanças para reformar a Saúde, proposta recusada por António Costa. Na Justiça, revela que um pai administrou 70 processos nos quais uma empresa do filho era credora.

No Correio da Manhã

O Correio da Manhã coloca em destaque um negócio relacionado com a REN, com o jornal a revelar as contas de um contrato que terá envolvido um prémio de 64 milhões de euros e sido assinado no dia da festa do Pontal.

O futebol surge logo depois, com o "FC Porto 3 Benfica 1" e o título "Dragão foge na frente". O jornal publica ainda declarações sobre a prestação do Benfica e destaca a decisão de Frederico Varandas de manter Rui Borges no comando técnico do Sporting.

Entre os restantes temas estão um homicídio em Lisboa, um caso relacionado com Rosa Grilo, a bênção de Fátima a 170 mil motociclistas e o alerta para a seca no Norte e Centro. Na política alemã, destaca a conquista de outro Estado pela extrema-direita. Uma sondagem sobre o Orçamento de 2027 indica, segundo o jornal, que uma maioria dos inquiridos defende a sua aprovação.

No Jornal de Notícias

O Jornal de Notícias abre com o clássico através da manchete "Barão azul", acompanhada pelo resultado de 3-1 favorável ao FC Porto.

A primeira página dá ainda grande relevo a um professor de música condenado a 16 anos de prisão por crimes sexuais contra uma aluna e a um jovem abatido com quatro tiros por dois irmãos. Na habitação, o jornal noticia a existência de 300 camas vagas para universitários nas pousadas.

Em Matosinhos, um relatório aponta falta de passeios em 30% das ruas do concelho. O jornal destaca ainda uma iniciativa de jornalismo ao vivo, com reportagens sobre o Interior apresentadas perante uma sala cheia em Viseu.

No Diário de Notícias

O Diário de Notícias destaca a confiança dos portugueses na Polícia Judiciária, que surge apenas atrás das Forças Armadas, num contexto de resistência interna a Luís Neves.

O clássico entre FC Porto e Benfica ocupa também um lugar de destaque, com o jornal a salientar que os dragões venceram o primeiro clássico do campeonato e abriram vantagem na liderança.

Entre os restantes temas estão a discussão sobre se a "sextorsão" deve ser considerada criminalidade violenta, a existência de mais de 107 mil portugueses sem médico de família e a falta de margem do Governo para reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis.

A edição inclui ainda sondagens sobre as eleições brasileiras, a derrota eleitoral de Merz na Alemanha e declarações da antiga primeira-ministra finlandesa Sanna Marin sobre a resposta a eventuais incursões russas no espaço aéreo europeu. Na cultura, destaca a exposição "Águas Turvas", de Inês Zenha, no CAM.

No Negócios

O Negócios abre com a Euribor em máximos e a perspectiva de uma nova vaga de renegociações de crédito.

Entre os principais temas estão também a recomendação do FMI para que Portugal evite aplicar IVA zero nos alimentos e uma sondagem segundo a qual a maioria dos inquiridos defende que PS e Chega deixem passar o Orçamento do Estado para 2027.

O jornal acompanha ainda o investimento de 30 milhões de euros da Sovena num amendoal, a evolução do peso da Grécia face a Portugal nas bolsas mundiais e a possibilidade de poupar até 15 euros num depósito através da comparação dos preços dos combustíveis.

A inteligência artificial fecha os principais destaques, com uma análise sobre a evolução da tecnologia e o equilíbrio entre acelerar e travar a sua adopção.

No O Jornal Económico

O Jornal Económico coloca em manchete o investimento em Sines, indicando que metade do montante previsto já está em execução.

A derrota eleitoral de Merz e a intenção de permanecer como chanceler também merecem destaque, tal como a subida das vendas de casas novas no Porto e em Lisboa.

A crise energética europeia, os avisos de Bruxelas sobre o impacto na economia e a convocação de uma reunião do G7 por Emmanuel Macron completam os principais assuntos económicos e internacionais. O jornal noticia ainda um investimento espanhol de 10 mil milhões de euros para a expansão dos aeroportos e a vitória do partido de Vladimir Putin nas eleições russas.

No A Bola

A Bola abre com o clássico: "FC Porto 3 -- Benfica 1. Dragão seguro", sublinhando que os dragões passaram a ter cinco pontos de vantagem sobre as águias.

O jornal destaca as declarações de Francesco Farioli, que fala numa vitória com "muitos heróis", e de Marco Silva, que assume que o Benfica perdeu o jogo. Rui Costa fala de uma "dualidade de critérios tremenda", numa referência à arbitragem e à expulsão de Lenglet.

No Sporting, a continuidade de Rui Borges é também notícia. A chamada à selecção espanhola de Fresneda completa os principais destaques, a par dos restantes resultados da jornada, com empates de Santa Clara e Braga e de Vitória de Guimarães e Moreirense, e vitórias de Casa Pia e Académico de Viseu.

No O Jogo

"O Jogo" faz do FC Porto a figura central da primeira página, com a manchete "À campeão" e a referência à vantagem de cinco pontos conquistada pelos dragões.

Francesco Farioli afirma que "esta noite não houve coisas estranhas", enquanto Marco Silva acusa a existência de condicionamento dos árbitros antes e durante os jogos. Rui Costa volta a falar numa "dualidade de critérios tremenda" a propósito da expulsão de Lenglet.

O jornal noticia ainda as queixas físicas de Gabri Veiga, a continuidade de Rui Borges no Sporting e o pedido de desculpas de Debast pela expulsão. Na Liga, dá conta dos empates entre Santa Clara e Braga e Vitória de Guimarães e Moreirense, e das derrotas de Estoril e Estrela da Amadora. Em Espanha, destaca a vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid por 2-1 e as críticas de José Mourinho à arbitragem.

No Record

O Record também abre com o clássico, sob o título "Dragão em fuga", salientando o percurso do FC Porto, que soma sete vitórias em sete jogos.

A expulsão de Lenglet é apresentada como um dos momentos decisivos do encontro. O jornal publica ainda declarações de Farioli, que considera que "não houve coisas estranhas", de André Silva, que aponta ao objectivo de somar o máximo de pontos, e de Marco Silva, que assume: "Fomos nós que perdemos o jogo".

Rui Costa fala de uma "tremenda dualidade de critérios". No Sporting, o jornal confirma a continuidade de Rui Borges, com Varandas a querer dar tempo ao treinador.

A jornada inclui ainda os empates Santa Clara-Braga e Vitória de Guimarães-Moreirense e as vitórias de Casa Pia e Académico de Viseu. Em Espanha, o Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 2-1, deixando os merengues a seis pontos do Barcelona, num dérbi em que Mourinho também perdeu.