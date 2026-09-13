FC Porto vence jogo particular frente à Académica com golo de Samu

O FC Porto venceu hoje a Académica por 2-1 em jogo particular no Olival, com Samu, lesionado desde fevereiro, a apontar o segundo golo dos portistas, divulgaram os campeões nacionais de futebol.

Em jogo disputado à porta fechada, com duas partes de 30 minutos, Borja Sainz marcou o primeiro golo, aos 15, antes de Amadou Condoul igualar para os coimbrenses, aos 40, e o internacional espanhol decidir a partida a favor dos portistas.

Depois de ter batido o Casa Pia em Rio Maior (4-1), no sábado, os 'azuis e brancos' retomaram hoje os trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, frente ao emblema recém-promovido ao segundo escalão do futebol português.

Segundo o FC Porto, Samu fez hoje 15 minutos de jogo como parte do seu processo de recuperação, depois de ter evoluído para treino integrado, ainda que de forma condicionada, na passada segunda-feira.

O avançado contraiu uma lesão no ligamento cruzado anterior em 09 de fevereiro, diante do Sporting, no clássico referente à 21.ª jornada da última edição da I Liga, que terminou com empate 1-1, no Estádio do Dragão, no Porto.

A melhoria de condição do ponta de lança surge na antecâmara da receção ao Benfica, em 'clássico' da sétima jornada do campeonato, que se joga no próximo domingo, às 20:30.

Os campeões nacionais lideram a I Liga de forma isolada, com um pleno de seis vitórias e uma vantagem provisória de cinco pontos para os rivais Sporting e Benfica, que disputam apenas hoje os seus encontros da sexta ronda.