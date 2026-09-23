Portugal na máxima força para a estreia de Jesus

O selecionador Jorge Jesus contou hoje no relvado com todos os 25 jogadores convocados, no último treino de Portugal antes do duelo de quinta-feira com o País de Gales, de arranque da Liga das Nações de futebol.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, tal como já tinha acontecido na terça-feira, a sessão estava agendada para as 17:00, mas o calor acabou por atrasar um pouco os trabalhos, com os jogadores a começarem a fazer os exercícios de aquecimento 30 minutos depois do horário que estava estipulado.

Nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social, os jogadores de campo fizeram um curta corrida à volta do campo, com Jesus de seguida a dividir o grupo em dois, alternando entre exercícios com bola e alongamentos, com os três guarda-redes a aquecerem à margem, como é habitual.

Antes de a sessão iniciar, Jesus esteve alguns minutos sozinho à conversa com o médio João Neves.

Isto significa que o novo selecionador nacional vai iniciar a defesa da Liga das Nações com todos os 25 jogadores convocados disponíveis, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, que já vai ser titular frente ao País de Gales, tal como anunciou o técnico de 72 anos em conferência de imprensa.

O Portugal-País de Gales, do Grupo A4, está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta depois por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.

Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019 e mais recente em 2025, graças a um triunfo na final face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos, em Munique, na Alemanha.