Fábio Silva de regresso para aprender e também para ficar

O avançado Fábio Silva afirmou que está de regresso à seleção portuguesa de futebol para aprender com Jorge Jesus e com o capitão Cristiano Ronaldo, mas também com o objetivo de garantir lugar nas opções do novo selecionador nacional.

"Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ele [Jorge Jesus], mas sempre acompanhei o seu trabalho e tenho noção de como os jogadores melhoraram depois de trabalharem com ele. Ficam melhores jogadores, mais completos. Por isso, estou aqui para ouvir muito e depois executar", afirmou Fábio Silva.

O jogador de 24 anos falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do treino de Portugal, que prepara o duelo de quinta-feira com o País de Gales, de arranque da Liga das Nações.

"Passei por todos os escalões de formação da seleção e acho que isso é importante como base para estar aqui. Estou a tempo de aproveitar, aprender e mostrar que tenho valor para estar aqui mais vezes", referiu Fábio Silva, que foi uma das novidades da primeira convocatória de Jorge Jesus como selecionador nacional.

O avançado do Borussia Dortmund regressa à equipa das 'quinas' depois de ter somado a sua única internacionalização precisamente na Liga das Nações, em 2024, num empate na Croácia (1-1), em que atuou 19 minutos.

Nessa passagem única, Fábio Silva acabou por não se cruzar com Cristiano Ronaldo, que foi dispensado desse jogo em Split, mas agora vai pela primeira vez partilhar balneário com o capitão da seleção nacional.

"Desde pequeno que me inspiro no Cristiano Ronaldo e na sua carreira. É uma grande oportunidade para aprender com ele nos treinos, nos jogos, no balneário. Sei que, com isso, posso melhorar", confessou o jogador formado no FC Porto.

Com quatro golos em seis jogos, Silva está a viver o melhor arranque de temporada da carreira no Borussia Dortmund, situação que deixa o avançado satisfeito, mas com os "pés bem assentes no chão".

"Sei que ainda tenho muito para melhorar. Mas, sim, sinto-me melhor preparado e talvez mais experiente", concluiu.

Portugal inicia a 'era' Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.

Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.

Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das 'quinas' voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.