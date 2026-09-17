Torreense inicia aventura europeia na Noruega diante do Lillestrom

O Torreense estreia-se hoje na Liga Europa de futebol, num duelo inédito frente aos noruegueses do Lillestrom, que regressam às competições europeias 26 temporadas de depois.

Será o primeiro jogo internacional do atual vencedor da Taça de Portugal, orientado por Luís Tralhão, perante um adversário comandado pelo norueguês Hans Erik Odegaard.

A estreia da formação de Torres Vedras nas provas da UEFA acontece nos arredores de Oslo, antes do primeiro jogo "em casa emprestada", o Estádio Municipal de Leiria, onde o Torreense enfrentará os ingleses do Sunderland em 15 de outubro.

O Torreense chega à segunda prova europeia de clubes como a grande surpresa de 2025/26, depois da conquista da Taça de Portugal frente ao Sporting (2-1, após prolongamento), triunfo que garantiu o passaporte para a fase de liga da Liga Europa.

A equipa comandada por João Tralhão viaja para a Noruega com a ambição de prolongar o ciclo de feitos que marcou a época transata, na qual também lutou pela subida à I Liga.

O terceiro classificado da II Liga, atrás dos promovidos Marítimo, novo campeão dessa divisão, e Académico de Viseu, caiu no play-off de acesso ao principal escalão frente ao Casa Pia que se impôs por 2-0 em Rio Maior, após um 'nulo' em Torres Vedras, garantindo a permanência na I Liga portuguesa de futebol.

Atualmente, o Torreense está a atravessar um início de época difícil na II Liga, sentindo dificuldades em somar pontos e a aproximar-se da zona de despromoção.

A distância de apenas dois pontos para os lugares de descida deixa a formação de Torres Vedras numa situação delicada, na temporada em que disputa a Liga Europa.

Nos seis primeiros jogos da temporada, a equipa venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu duas, somando seis pontos e ocupando o 14.º lugar.

Enquanto o Torreense está começar a época, o Lillestrom já vai na 22.ª jornada da Liga norueguesa, surgindo no quinto posto, com 32 pontos, a 18 do líder Bodo/Glimt.

O encontro entre o Lillestrom e o Torreense está marcado às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Arasen, em Lillestrom, e será dirigido pelo árbitro checo Ondrej Berka.

O dia fica ainda marcado pelo duelo entre internacionais portugueses, com a Real Sociedade, de Gonçalo Guedes, a receber o Bournemouth, de António Silva. Já a Juventus, de Francisco Conceição, enfrenta o NEC em Turim.