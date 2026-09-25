Cerca de 300.000 pessoas nas ruas de Paris para ver o Papa

O Vaticano anunciou que cerca de 300.000 pessoas reuniram-se hoje à tarde no centro de Paris para ver o Papa Leão XIV, citando uma estimativa das autoridades locais.

O Papa norte-americano deu uma volta entre a sede da UNESCO e a catedral de Notre Dame, na papamóvel, no meio da multidão entusiasmada, no primeiro dia da sua visita a França, que se prolongará até segunda-feira.

Em simultâneo, cerca de 80.000 jovens preparam-se para acolher, no Estádio da França, nos arredores de Paris, o Papa Leão XIV, numa vigília que combina música, testemunhos, oração e a apresentação da Santa Túnica de Argenteuil, uma relíquia que a tradição cristã associa a Jesus Cristo.

A vigília, um dos principais eventos da visita de Leão XIV à França, terá início por volta das 21:00 (20:00 em Lisboa) e contará com atuações de sete solistas e outros grupos francófonos.

As portas do estádio, situado a 14 quilómetros de Paris, abriram às 17:00 locais (16:00 em Lisboa).

O programa inclui o duo Les Frangines, a cantora franco-malgaxe Anisha Jo e Tagra, intérprete de rap de inspiração cristã.

Também atuam os Les Guetteurs, um grupo francês de reggae cristão, a soprano franco-americana Monroe, de 17 anos, Grégory Turpin, referência da música cristã contemporânea francesa, e a cantora canadiana Natasha St-Pier.

A vigília terá início oficialmente com um desfile de delegações que irá mostrar a diversidade da Igreja Católica em França.

Participarão jovens que se preparam para receber o batismo, padres, religiosos, religiosas e peregrinos.

Os testemunhos de vários jovens serão acompanhados por músicos de 'pop' cristão e cerca de 2.500 membros da Ecclesia Cantic, um coro católico formado por jovens e adultos.

Leão XIV chegará ao estádio por volta das 20:45, hora local (19:45 em Lisboa), e será recebido pelo bispo de Saint-Denis, Étienne Guillet, após percorrer o recinto no papamóvel antes de se dirigir à tribuna principal.

Posteriormente, vários jovens terão um encontro com o pontífice para lhe colocarem perguntas e partilharem as suas preocupações e expectativas, após o que terá início o momento principal de oração.

A história de vários santos ligados à França servirá de fio condutor do encontro, entre os quais São Dionísio, considerado o primeiro bispo de Paris, São Martinho de Tours e São Vicente de Paulo, conhecido pelo seu trabalho junto dos pobres.

Um dos momentos centrais será a apresentação da Santa Túnica de Argenteuil durante um momento de recato.

Venerada como a túnica de linho sem costuras que Cristo vestiu a caminho do Calvário, a relíquia está guardada há 1.200 anos na basílica de Saint-Denis de Argenteuil e só é exibida ao público uma vez a cada cinquenta anos.

Leão XIV apresentará, em seguida, uma reflexão baseada num trecho da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo.

A vigília terminará por volta das 23:00 locais (22:00 em Lisboa) com a celebração das Completas, a oração que encerra o dia na tradição litúrgica católica.