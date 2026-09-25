Forte de Nossa Senhora do Amparo abre-se aos sabores

Até domingo, o Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, recebe três dias de provas de rum, vinho e sidra, Speed Tasting, showcooking, gastronomia e animação, numa iniciativa que pretende descentralizar a oferta de eventos e dinamizar um espaço histórico do concelho.

Para o presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, a iniciativa enquadra-se na política do município de diversificar os eventos e proporcionar mais oportunidades aos munícipes e visitantes.

“Queremos, realmente, proporcionar uma descentralização de oportunidades, para que as pessoas possam ter experiências gastronómicas e vínicas, provar sidra e rum, num espaço diferente e não tão habitual como aqueles onde normalmente se concentram os eventos”, afirmou.

A dinamização do Forte de Nossa Senhora do Amparo é, aliás, assumida pelo autarca como um dos objectivos do seu mandato, permitindo, através deste evento e de futuros projectos, que mais pessoas possam conhecer e desfrutar daquele espaço.

A adesão à primeira edição do ‘Forte à Prova’ acabou por superar as expectativas. “Houve uma procura maior do que aquela que o espaço consegue albergar, precisamente porque é um espaço mais pequeno e intimista”, revelou Hugo Marques, que acredita que esta será a primeira edição de muitas.

Para a diretora de Marketing do DIÁRIO, Susana Pimenta, a parceria com a autarquia de Machico demonstra, mais uma vez, a confiança das entidades no conhecimento que o jornal tem nesta área, nomeadamente na criação de momentos de lazer e na promoção dos vinhos locais e de outros produtos.

Trata-se, explicou, de um desafio lançado pelo presidente da Câmara de Machico, que quis criar um evento capaz de dinamizar o Forte de Nossa Senhora do Amparo.

“Foi um desafio porque não conhecíamos o espaço e não sabíamos muito bem como iria funcionar. Mas, a verdade é que os eventos de gastronomia e vinho juntam sempre muitas pessoas, porque é aquilo que mais gostamos de fazer: comer e conviver”, afirmou.

Para Susana Pimenta, é também importante descentralizar os eventos, mostrando que o DIÁRIO leva a cultura e o entretenimento a todos os municípios da Região.

Nesta primeira edição, o ‘Forte à Prova’ conta com a presença de quatro expositores, que asseguram uma oferta centrada em três tipos de bebidas: rum, vinho e cidra.

Na área da gastronomia, há duas opções. Uma delas é dedicada aos salgados, com as típicas tábuas de queijos e enchidos, entre outras propostas. A outra é dedicada aos doces e representa uma estreia: as tâmaras recheadas. O programa inclui ainda música ao vivo e momentos de showcooking ao longo dos dias do evento.

Entre os participantes está Olavo Fernandes, que aproveita a ocasião para dar a conhecer os vinhos que nasceram como homenagem ao pai, que tocava na Banda Municipal de Machico. Daí surgiu ‘O Músico’, uma marca que tem vindo a conquistar os consumidores e que assinala já cinco anos desde o lançamento.

O responsável pela marca revelou também a abertura, há uma semana, do seu primeiro wine bar, em Machico.

Sobre o mercado dos vinhos na Região, Olavo Fernandes reconhece que o percurso não tem sido fácil. “É um mercado complicado, sobretudo devido à concorrência. Há muitas marcas no mercado e, sendo uma marca nova, não foi fácil conseguir que as pessoas aderissem”, admitiu.

Ainda assim, depois de algumas participações em feiras, provas e eventos temáticos, ‘O Músico’, produzido com produto alentejano, demonstra ter margem para crescer.

Quanto ao preço dos vinhos, Olavo Fernandes adianta que, apesar de manter o valor praticado junto do consumidor, todo o processo de produção, até à apresentação final do produto, tem vindo a encarecer.