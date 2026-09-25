Carneiro elogia Centeno e diz que só o próprio pode decidir se quer ser militante do PS

O líder do PS considerou hoje que Mário Centeno foi um "grande ministro das Finanças" de um Governo "num tempo político feliz", observando que só o próprio pode decidir se quer ser militante do PS.

José Luís Carneiro, acompanhado por Mário Centeno, falou brevemente aos jornalistas à chegada ao lançamento do livro do antigo ministro das Finanças, "Contas Certas", sessão que reúne vários socialistas em Lisboa, com destaque para o antigo primeiro-ministro e presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Eu estou aqui para responder a um convite de um amigo, que me convidou para a apresentação de um livro e é com muito gosto que aqui estou", respondeu o secretário-geral do PS aos jornalistas.

Centeno disse também que não há "outra interpretação" para a presença de José Luís Carneiro na apresentação do seu livro e acrescentou que tem "falado bastante" com o líder do PS.

Carneiro elogiou Centeno, defendendo que "foi um grande ministro das Finanças num Governo que foi um Governo num tempo político feliz".

O líder do PS foi questionado sobre uma entrevista à Lusa, em abril, quando disse que teria "todo o gosto" em acolher Mário Centeno como militante do PS.

"Esse é um assunto que diz respeito ao Mário", respondeu Carneiro brevemente quando questionado se tinha um cartão de militante para Centeno, caso este o aceitasse.

Centeno disse que hoje Carneiro tinha "o prazer de receber" o seu livro, perante os elogios de Carneiro ao "excelente ministro das Finanças com grande prestígio internacional".

Ambos afastaram a ideia de que Centeno seja um concorrente de Carneiro.