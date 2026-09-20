Papa apela a "compromisso generoso" para apoio à população da Somália

O Papa Leão XIV apelou a um "compromisso generoso" da comunidade internacional para que não falte assistência à população da Somália, onde se está a verificar uma grave crise humanitária.

Falando no final da oração do 'Angelus', na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice disse acompanhar "com grande preocupação a crise humanitária que se está a verificar em algumas zonas da Somália, onde os episódios de violência e os fenómenos climáticos extremos estão a agravar as condições de vida já precárias da população, em particular das mulheres e das crianças".

Manifestou, também, o desejo de que "a comunidade internacional se envolva generosamente, para que (...) não falte a assistência necessária".

Segundo o Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC, na sigla em inglês), seis milhões de pessoas, uma em cada três na Somália, enfrentam níveis de fome que atingem o estado de crise ou pior, após várias épocas consecutivas de seca, e mais de 700.000 pessoas foram deslocadas este ano, das quais mais de 500.000 apenas devido à seca.

Além disso, a estação das chuvas, prevista para outubro, poderá ser intensificada pelo fenómeno El Niño e provocar as piores inundações na Somália desde 2023, segundo a organização humanitária.

Na sua intervenção de hoje a partir da janela do Palácio Apostólico, o Papa Leão XIV apelou também ao fim das lógicas de divisão humana.

"Todos nós experimentamos alegria, inteligência e futuro quando a lei do amor interrompe a do cálculo, a experiência da misericórdia amplifica a do mérito, o dom da paz coloca fim às rivalidades e nos aproxima na gratidão", disse o Papa norte-americano.