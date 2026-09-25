Embolo afastado da selecção suíça por ter utilizado certificados falsos na pandemia

O futebolista Breel Embolo foi dispensado da seleção suíça, anunciou hoje a federação helvética, sem revelar o motivo, que a comunicação social indica estar relacionado com a condenação judicial pela utilização de certificados falsos de testes de covid-19.

Embolo, de 29 anos, vai falhar a estreia da Suíça no Grupo B1 da Liga das Nações de 2026/27, frente à Macedónia do Norte, no sábado, em Skopje, e os compromissos seguintes da atual janela internacional, com a Escócia, na terça-feira seguinte, em 03 de outubro, e, novamente, os macedónios, em 06 de outubro.

O avançado, que alinha nos norte-americanos do Atlanta United, foi condenado ao pagamento de uma multa em novembro de 2025, por ter apresentado certificados falsos de testes de covid-19 durante a pandemia, mas essa condenação apenas foi tornada pública recentemente.

O médio Granit Xhaka, capitão da seleção helvética, foi afastado do estágio na segunda-feira, por ter utilizado certificados falsos de vacinação durante a pandemia de covid-19, tendo a federação helvética informado que avaliará a situação do jogador do Sunderland após esta sequência de jogos internacionais.