Guterres pede ao presidente iraniano que resolva conflitos pelo diálogo e respeite Ormuz

O secretário-geral da ONU pediu hoje ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que resolva o conflito no Médio Oriente através do diálogo e respeite a liberdade de navegação no estreito de Ormuz, numa reunião à margem da Assembleia Geral.

Segundo um comunicado, António Guterres sublinhou que qualquer saída para o conflito tem de respeitar plenamente o direito internacional, "incluindo as liberdades e os direitos de navegação no estreito de Ormuz", pelo qual, até à guerra com os EUA, circulava aproximadamente um quinto do petróleo consumido no mundo.

O secretário-geral da organização reafirmou o compromisso da ONU de "apoiar todos os esforços diplomáticos" com vista a encontrar uma solução para o conflito.

A reunião acontece enquanto os Estados Unidos e o Irão mantêm contactos diplomáticos para tentar pôr fim à guerra, que já dura há meses e afetou gravemente o tráfego em Ormuz.

O Irão levantou a possibilidade de reabrir o estreito e retomar as conversas sobre o seu programa nuclear se Washington levantar o bloqueio naval dos seus portos, reduzir a pressão militar e cumprir outras condições.

O próprio Guterres avisou esta semana que o trânsito pelo estreito de Ormuz está "praticamente paralisado" e pediu o pleno respeito pelos direitos de navegação e a proteção dos navios e das suas tripulações civis.

Pezeshkian participou na quarta-feira no debate geral da 81.ª Assembleia Geral da ONU, onde defendeu que o Irão está disposto a negociar, embora tenha rejeitado ceder à pressão militar e às sanções dos EUA.