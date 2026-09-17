Parlamento suíço conclui aprovação do acordo de comércio livre com Mercosul

O parlamento suíço aprovou ontem o acordo de comércio livre com o Mercosul, após a adoção de um pacote de apoio ao setor agrícola para compensar eventuais perdas decorrentes da abertura comercial.

O Conselho Nacional, câmara baixa do parlamento, que em junho tinha rejeitado o acordo, deu hoje 'luz verde' ao texto depois de ter sido aprovada uma verba de 517 milhões de francos suíços (547 milhões de euros) para compensar eventuais perdas dos agricultores.

O montante é mais de três vezes superior aos 158 milhões de francos inicialmente propostos, uma verba que os representantes do setor agrícola tinham considerado insuficiente.

O acordo já tinha sido aprovado pelo Conselho dos Estados, câmara alta do parlamento, embora alguns grupos que se opõem ao texto tenham anunciado a intenção de promover um referendo para submeter a decisão a votação popular.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Economia, o acordo permitirá que cerca de 96% das exportações suíças para o Mercosul fiquem isentas de direitos aduaneiros, com particular impacto na indústria e nos produtos suíços de elevado valor acrescentado.

As autoridades estimam que a redução das tarifas poderá permitir às empresas suíças poupanças de até 155 milhões de francos por ano.