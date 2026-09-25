Madeira já vindimou mais de 3.500 toneladas de uva

A Madeira contabiliza actualmente mais de 3.500 toneladas de uva vindimada e Nuno Maciel diz estar confiante na continuidade da produção vitivinícola na Madeira, apesar dos desafios que o sector enfrenta.

“Continuo a acreditar que nós vamos ter vinha, vamos ter uvas e vamos ter Vinho Madeira nos próximos anos”, afirmou o secretário regional da Agricultura e Pescas, no encerramento do Fórum Regional da Madeira da Associação dos Municípios Produtores de Vinho, realizado no Estreito de Câmara de Lobos.

Albuquerque afasta "desgraças" na viticultura e minimiza pressão imobiliária no Estreito A tradicional apanha da uva que assinala a Festa das Vindimas teve, este ano, um cenário diferente. O habitual terreno agrícola deu lugar a um estaleiro onde nascerá um novo empreendimento habitacional privado, um reflexo visível da crescente pressão imobiliária sobre os solos vitícolas da Região Autónoma.

O governante reconheceu dificuldades relacionadas com a orografia da Região, as alterações climáticas, a pressão imobiliária sobre terrenos agrícolas e a necessidade de garantir a renovação geracional entre os viticultores.

Ainda assim, afastou uma visão pessimista sobre o futuro da actividade. “Eu não sou um pessimista. Acredito que é possível transformar, é possível criar e é possível encontrar soluções”, declarou.

Apoios “não são a solução” por si só

Nuno Maciel defendeu que os apoios públicos continuam a ser importantes, mas considerou que não chegam, por si só, para assegurar a sustentabilidade do sector. “Os apoios, por si só, são importantes, mas não são a solução”, afirmou.

O secretário regional apontou a modernização, a inovação e a valorização dos produtos como caminhos para melhorar o rendimento dos produtores e tornar a actividade mais atractiva para as novas gerações.

Estreito recria tradição das vindimas Veja as fotos do cortejo, pela lente de Rui Silva

O encerramento do fórum ficou também marcado pela referência à distinção de Câmara de Lobos como Cidade do Vinho 2027.

O secretário regional garantiu a disponibilidade do Governo Regional e do IVBAM para colaborar na dinamização da iniciativa.