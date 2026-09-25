Seis mil marcaram presença na VI Semana da Alimentação do Município do Funchal

A VI Semana da Alimentação, promovida pelo Município do Funchal no Largo da Restauração, atraiu cerca de 6 mil participantes. Os números foram avançados hoje pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, que, acompanhado pela vereadora Helena Leal, marcou presença em mais uma edição da 'Sopa Comunitária'.

A iniciativa contou com a participação de três entidades, responsáveis pela confeção de diferentes sopas tradicionais da região: a SocioHabitaFunchal, que apresentou Caldo Verde; o Centro Comunitário do Funchal, com Sopa de Trigo; e a Associação A Biqueira, responsável pelo Caldo de Bico. No total, foram servidos cerca de 900 pratos de sopa.

De acordo com Jorge Carvalho, a “Sopa Comunitária” pretende reforçar a importância de uma alimentação saudável, incentivar o consumo de produtos regionais e promover a redução do desperdício alimentar.

Inserida na Estratégia Alimentar do Funchal – SEMEAR –, a VI Semana da Alimentação contou com um programa diversificado, que incluiu palestras, workshops, showcookings e atividades de caráter educativo. As iniciativas foram pensadas para diferentes faixas etárias, abrangendo desde crianças e jovens até à população adulta, com o propósito de sensibilizar para a adoção de uma alimentação saudável, equilibrada e sustentável.