Estreito recria tradição das vindimas

O Estreito de Câmara de Lobos volta, este sábado, a celebrar uma das tradições mais ligadas à identidade da freguesia e do concelho: as vindimas.

A Festa das Vindimas leva para as ruas costumes associados à apanha da uva e à produção de vinho, com destaque para o cortejo etnográfico, com dezenas de figurantes vestidos com trajes tradicionais.

A tradição prolonga-se depois no lagar, com a pisa e repisa das uvas, seguindo-se o concurso do vinho 'Quem é o mais rápido'.

Ao longo do dia, a Festa das Vindimas inclui ainda actuações de grupos folclóricos, teatro e animação musical, contando também com as visitas das entidades regionais ao certame.