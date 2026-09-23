Apagão simbólico na Madeira para proteger juvenis de freira-da-madeira

A SPEA-BirdLife, em parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), vai promover, a 27 de Setembro, um apagão simbólico na Madeira para ajudar a proteger os juvenis de freira-da-madeira (Pterodroma madeira) durante os primeiros voos que realizam entre as zonas montanhosas onde nascem e o mar.

A iniciativa é promovida no âmbito do projecto LIFE Freiras. Entre as 20 e as 23 horas, a população é convidada a desligar a iluminação exterior de casas e estabelecimentos, reduzindo a poluição luminosa em zonas que podem integrar os corredores de passagem das aves, entre Câmara de Lobos e o Funchal e entre Santana e Machico.

Os primeiros voos dos juvenis decorrem, habitualmente, entre 15 de Setembro e 15 de Outubro. Durante este período, as aves abandonam os ninhos situados nas zonas montanhosas da ilha e fazem, durante a noite, a primeira viagem em direcção ao mar.

A freira-da-madeira orienta-se pela luz natural da Lua e das estrelas, mas a iluminação artificial pode provocar desorientação e atrair as aves para zonas urbanizadas. Esta situação aumenta o risco de colisões, atropelamentos e predação.

A SPEA recomenda, por isso, que durante estas semanas a iluminação exterior seja mantida reduzida ou apagada sempre que não seja necessária, de forma a diminuir os riscos associados à primeira viagem dos juvenis.

Foto DR/Pedro Nascimento, SPEA-BirdLife

"A freira-da-madeira é uma das espécies mais raras de toda a Europa e encontra-se criticamente ameaçada. Os primeiros voos dos juvenis são das etapas mais importantes para a sobrevivência da espécie", afirma Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA-BirdLife Madeira.

Além do apagão de 27 de Setembro, as entidades podem aderir ao Galardão "Noite com Vida", criado no âmbito dos projectos LIFE Natura@night e LIFE Freiras. A distinção pretende reconhecer entidades que adoptem boas práticas na utilização da iluminação exterior e contribuam para a protecção da biodiversidade nocturna.

O projecto LIFE Freiras é co-financiado pelo programa LIFE da União Europeia e coordenado pelo IFCN, em parceria com a SPEA e o XIS Group. O LIFE Natura@night é coordenado pela SPEA e envolve diversas entidades regionais e das Canárias.

A freira-da-madeira é uma espécie endémica da Madeira e está classificada como criticamente ameaçada. A redução da iluminação artificial durante o período de saída dos juvenis é apontada pelas entidades promotoras como uma medida para diminuir os riscos durante os primeiros voos.