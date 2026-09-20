Pêro deverá chegar às 2.000 toneladas

A produção regional de pêro deverá rondar este ano as duas mil toneladas, num ano que o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, considera ainda de "recuperação".

Em declarações ao DIÁRIO, à margem da 41.ª Festa do Pêro, na Ponta do Pargo, o governante anunciou a entrega de 200 prédios de pêro aos agricultores da freguesia, além de outros apoios aos factores de produção.

Nuno Maciel revelou ainda cerca de 450 mil euros para associações como a ADRAMA e a ACAPORAMA, através das Casas do Povo, e 11 milhões de euros disponíveis no PEPAC, com incentivos entre 50% e 70% a fundo perdido para a modernização agrícola.

O secretário regional defende também maior escala e regularidade na produção para facilitar o escoamento. "É fundamental que as produções tenham escala, tenham previsibilidade e sustentabilidade", afirmou, considerando que "a agricultura tem que ser vista como uma lógica empresarial".

Sobre a comercialização, deixou um apelo aos produtores: "Que nos contactem, contactem os mercados agrícolas, que nós temos respostas para ajudar." Mas sublinhou a necessidade de garantir "produção com estabilidade".

Quanto à mudança do local da Festa do Pêro, explicou que resulta das obras no espaço habitual. "No próximo ano, certamente que a festa regressa ao local de sempre", garantiu.