Engenheiros debatem futuro da agricultura madeirense

O futuro da agricultura madeirense, perante os efeitos das alterações climáticas e as exigências de uma gestão mais sustentável do território, estará em debate na próxima segunda-feira, 28 de Setembro, no Funchal.

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) promove, entre as 9 e as 12h30, no Auditório do Museu Casa da Luz, a quarta sessão do ciclo de conferências "Conversas com a Sociedade 2025–2028".

"Agricultura Madeirense – Entre poios e alterações climáticas, como redesenhar o território para a Madeira continuar a dar frutos?" é o tema escolhido para uma manhã que pretende reunir diferentes perspectivas sobre os desafios enfrentados pelo sector.

A iniciativa procurará promover uma reflexão multidisciplinar sobre a adaptação da agricultura às alterações climáticas, a gestão sustentável do território e a preservação e valorização da paisagem agrícola característica da Madeira.

Para o debate foram convidados especialistas e representantes de entidades ligadas à agricultura, ao ordenamento e à gestão do território, tanto a nível regional como nacional, com o objectivo de discutir soluções e estratégias para o futuro da actividade agrícola na Região.

Um dos principais convidados é Miguel Castro Neto, que exerceu as funções de secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza entre 2013 e 2015.

O engenheiro será o keynote speaker da conferência e fará uma intervenção dedicada à "Governação Territorial na Era da Inteligência Artificial", introduzindo também a utilização das novas tecnologias na reflexão sobre a gestão e o planeamento do território.

A conferência prosseguirá com dois painéis. O primeiro será dedicado às "Alterações Climáticas e os Desafios da Agricultura Madeirense", enquanto o segundo abordará "O Ordenamento do Território e os Desafios da Agricultura Madeirense".

A organização pretende, desta forma, cruzar áreas que assumem particular importância para o futuro do sector, desde as consequências das mudanças do clima para a produção agrícola até à forma como o território poderá ser planeado e gerido para preservar a actividade e a própria paisagem rural da Madeira.

A sessão insere-se na estratégia da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros de aproximar a Engenharia da sociedade e promover o debate técnico sobre matérias consideradas de interesse público e estratégico para a Região.

A participação na conferência é gratuita e aberta ao público, embora sujeita a inscrição prévia através do Portal da Ordem dos Engenheiros.