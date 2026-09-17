Cada aluno um futuro

Novo ano letivo, novas oportunidades, mas acima de tudo novas responsabilidades, até porque uma boa política educativa mede-se pela capacidade de remover obstáculos e de garantir que o lugar onde uma criança nasce não limita o caminho que pode percorrer. Na Calheta assumimos esse compromisso desde o primeiro ciclo até ao ensino superior. Um percurso em ascensão sem discriminações cujo critério de equidade está sempre presente. E não poderia ser de outra forma. Aqui todos são tratados por igual.

Aos nossos alunos quero dizer que cada etapa conta. O Município não pode estudar por eles nem substituir o seu mérito. Pode criar condições para que tenham mais oportunidades e para que as dificuldades económicas não travem os seus projetos nem sonhos. Cabe-lhes fazer o seu papel: estudar.

Foi com esse propósito que entregamos kits de material escolar a todos os alunos do 1.º ciclo, independentemente do escalão de apoio social. Esta medida evita distinções e reconhece que o início do ano letivo representa um encargo para todas as famílias.

Aos pais e encarregados de educação deixo uma palavra de reconhecimento e de gratidão. Sabemos que educar exige muitas vezes sacrifícios silenciosos e só quem os enfrenta sabe o quanto custa. E sei qual o peso que isso acarreta porque também sou mãe e sou encarregada de educação. Por isso, sei bem o peso do alojamento, da alimentação, dos transportes e das viagens quando um filho precisa de sair da Madeira para frequentar o curso que escolheu. A insularidade tem um custo substancial e uma política justa não o pode ignorar.

Nessa linha, o Executivo Municipal aprovou a proposta de alteração ao regulamento das bolsas de estudo, prevendo que o apoio aos universitários deslocados passe de 60 para 80 euros mensais. O que representa um apoio anual de 600 e 800 euros respetivamente. A proposta encontra-se em consulta pública e em breve entrará em vigor.

Quero sublinhar que no último ano letivo, apoiamos cerca de 300 universitários, 188 dos quais fora da Região. O investimento ultrapassou os 180 mil euros. Com a nova alteração a majoração representará um acréscimo anual próximo dos 40 mil euros, podendo o esforço global superar os 220 mil euros.

Prometemos reforçar este apoio e estamos a cumprir o caminho para o concretizar. Fazemo-lo no transporte público gratuito a todos os alunos do primeiro ciclo, incluindo para a natação. Damos apoio nas viagens de finalistas e nas mais diversas atividades promovidas pelos estabelecimentos de ensino ao longo de todo o ano letivo, bem como nas obras de conservação nas escolas do concelho. Tudo somado, a autarquia já despendeu mais de meio milhão de euros na educação durante este ano.

Não é coisa pouca mas não encaramos como gasto financeiro porque investir na educação e no conhecimento é via verde para atingir o sucesso.

Aos professores e aos profissionais dos estabelecimentos de ensino, fica o agradecimento sincero. São eles que transformam recursos em conhecimento, até porque nenhuma medida municipal substitui o papel de quem ensina.

Estamos convictos que ao Município cabe cumprir a sua parte com justiça e sentido de futuro. E tudo faremos para que cada um siga o seu caminho sabendo que a Calheta acredita no seu talento e investe no futuro dos seus.

Foi assim que a Calheta aqui chegou, e é a fazer cada vez mais e melhor que queremos continuar, porque os jovens merecem e o futuro há de nos agradecer.