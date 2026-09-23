“A Madeira não esquece os madeirenses na Venezuela”

“A Madeira e a Ribeira Brava não esquece os madeirenses na Venezuela, por mais que se diga. E a prova está aqui”. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, durante uma visita à Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas, em Caracas, onde entregou um donativo de 2.250 euros.

A verba foi angariada durante a Festa Luso Venezuelana, iniciativa realizada anualmente na Ribeira Brava e que, nesta edição, assumiu uma vertente solidária, com a recolha de fundos destinados a diferentes instituições de apoio social na Venezuela.

“Não vim apenas entregar o dinheiro, porque isso poderia ser feito através de uma transferencia bancária. Vim conhecer, ouvir e ver com os meus próprios olhos uma realidade que é diferente daquela que nos é relatada”, afirmou Jorge Santos.

Nascido na Venezuela, de onde saiu ainda muito pequeno, o autarca regressou agora ao país pela primeira vez. “Eu também sou de cá. Nasci na Venezuela, fui para a Madeira muito novo e nunca mais tinha voltado. Senti que tinha de vir e esta era a oportunidade”, explicou.

Jorge Santos pretende aproveitar a deslocação para contactar madeirenses residentes no país, sobretudo naturais da Ribeira Brava, e conhecer as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias e pelas instituições que lhes prestam apoio.

“Quero falar com as pessoas, perceber o que está a acontecer e quais são as dificuldades das associações, para regressar à Madeira e ser mais uma voz a contribuir para que não se esqueça a Venezuela nem aqueles que aqui vivem”, declarou.

O presidente da Câmara recordou ainda o contributo da emigração para o desenvolvimento económico e social da Região. “Durante muitos anos, esta comunidade contribuiu para que a Madeira crescesse. Não podemos esquecer esse contributo e, nos momentos em que mais precisam, temos também de estar disponíveis para ajudar”, defendeu.

A presidente da Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas, Lucecita Fernandes, agradeceu o apoio e salientou a importância da visita. “Significa muito para nós. Agradecemos ao presidente Jorge Santos o trabalho que realizou na Ribeira Brava para apoiar a nossa instituição”, afirmou.

A entrega coincidiu com uma jornada médica realizada nas instalações da associação, em parceria com a Cruz Vermelha Venezuelana. A maioria das pessoas atendidas era de origem madeirense.

“Esta jornada represent o acompanhamento das pessoas e da sua saúde. Abrimos as nossas portas à Cruz Vermelha Venezuelana para que possa desenvolver aqui este trabalho”, explicou Lucecita Fernandes.

Jorge Santos terminou a visita com uma palavra de reconhecimento à instituição pelo trabalho desenvolvido junto da comunidade portuguesa: “O nosso contributo é pequeno, mas o nosso agradecimento é enorme. Fazem um trabalho fantástico em apoio daqueles que mais precisam”, concluiu