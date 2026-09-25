ADN pede plano de contingência para abastecimento da Madeira

O ADN Madeira defende que o Governo Regional e a APRAM devem tornar público um plano de contingência para assegurar o abastecimento da Região em caso de indisponibilidade prolongada do Porto do Caniçal, por onde passam cerca de 95% dos produtos que chegam à Madeira.

O partido considera que a ampliação prevista para o porto responde às limitações de capacidade, mas não esclarece qual a alternativa em caso de interrupção durante vários dias. Recorda que, em Janeiro de 2022, dois navios foram autorizados a descarregar no Funchal bens prioritários devido à impossibilidade de operar no Caniçal.

O ADN quer conhecer a capacidade diária das alternativas, reservas estratégicas, meios disponíveis e tempos de resposta. "Logística não é apenas economia. É segurança do abastecimento", sustenta Otília Sousa.