ADN pede quadro actualizado das necessidades de enfermagem na Região

O ADN Madeira decidiu escrever um comunicado no qual pede esclarecimentos e uma resposta coordenada para os vários bloqueios que continuam a afectar a enfermagem na Região, indo à edicão do DIÁRIO de sexta-feira recuperar processos de equivalência pendentes há cerca de três meses, citando também os 80 enfermeiros ainda em reserva de recrutamento do SESARAM e cerca de 200 especialistas que, segundo a Ordem dos Enfermeiros, exercem funções diferenciadas sem integração na respetiva categoria.

O ADN lamenta o «jogo do empurra" e acima de tudo considera necessário publicar um quadro actualizado das necessidades de enfermagem na Região, incluindo número de profissionais necessários por serviço, previsão de aposentações, situação da reserva de recrutamento, especialistas por bregularizar e estado dos processos de reconhecimento de qualificações bque afetem profissionais destinados à Madeira.

O partido pede ainda que Região, Ordem dos Enfermeiros e entidades nacionais competentes estabeleçam um mecanismo de articulação com prazos definidos para evitar que profissionais necessários ao sistema permaneçam meses bloqueados entre procedimentos administrativos. A questão não pode ser reduzida a saber se a Madeira tem, em termos globais, muitos ou poucos enfermeiros. O que importa é saber se existem os profissionais necessários, nos serviços certos, com a categoria adequada e no momento em que os doentes precisam deles.