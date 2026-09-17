Juventude ADN pede explicações sobre falta de salas de aula na UMa

A Juventude ADN emitiu um comunicado em que exige respostas sobre uma alegada falta de salas de aula na Universidade da Madeira. O pedido de esclarecimentos surge na sequência de uma denúncia que dá conta de que houve estudantes que se depararam com a inexistência de uma sala disponível para a realização de uma aula.

Além disso, a juventude partidária afirma que existe uma unidade curricular que continua sem docente atribuído, tendo os estudantes sido informados de que apenas na próxima semana deverá ser conhecida uma solução. " Estamos a falar de estudantes, alguns deles já no 3.º e último ano da licenciatura, que dependem da organização e do normal funcionamento da Universidade para concluir o seu percurso académico", indica.

É nesse sentido que pretendem saber se a direcção da Universidade da Madeira tem conhecimento desta situação, "a Secretaria Regional da Educação tem conhecimento?"; "que medidas estão a ser tomadas para garantir que estes estudantes não são prejudicados?".

" A Universidade da Madeira desempenha um papel fundamental na formação dos jovens madeirenses e na preparação do futuro da nossa Região. Por isso, situações que possam comprometer o normal funcionamento das aulas não podem ser simplesmente ignoradas ou tratadas como um problema menor", afirma.