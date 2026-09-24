25 mil pessoas abrangidas pela estratégia alimentar do Funchal desde 2023
SEMEAR contabiliza 472 acções de literacia alimentar, incluindo 84 showcookings
VI Semana da Alimentação prossegue até sábado com Sopa Comunitária, mercado saudável e actividades intergeracionais
A Estratégia Alimentar do Funchal — SEMEAR já chegou a cerca de 25 mil pessoas desde o seu lançamento, em 2023, através de 472 acções de literacia alimentar, das quais 84 foram showcookings, segundo o balanço divulgado pela Câmara Municipal do Funchal no âmbito da VI Semana da Alimentação.
A iniciativa municipal decorre esta semana no Largo da Restauração, com um programa dirigido a diferentes faixas etárias, incluindo crianças, jovens e adultos, procurando promover hábitos alimentares saudáveis, equilibrados e sustentáveis.
Entre as actividades realizadas contam-se palestras, workshops, sessões de cozinha e visitas guiadas à horta urbana sensorial. Em paralelo, a Avenida Arriaga acolhe um Mercado Saudável e Sustentável e Espaço Saúde, reunindo produtores e comerciantes locais e promovendo escolhas alimentares consideradas mais conscientes.
O programa prossegue amanhã, sexta-feira, com a Sopa Comunitária, entre as 11 e as 14 horas, uma das iniciativas previstas para esta edição da Semana da Alimentação.
O encerramento acontece sábado, no Parque de Santa Catarina, com actividades físicas intergeracionais e o Piquenique SEMEAR.
A VI Semana da Alimentação serve também para fazer um balanço da estratégia lançada pelo município em 2023. Segundo a autarquia, o trabalho desenvolvido através da SEMEAR tem sido distinguido a nível nacional e internacional, com a atribuição de vários prémios e distinções. A Câmara considera que estes reconhecimentos demonstram o impacto da estratégia na promoção da literacia alimentar no concelho.