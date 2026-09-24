25 mil pessoas abrangidas pela estratégia alimentar do Funchal desde 2023

A Estratégia Alimentar do Funchal — SEMEAR já chegou a cerca de 25 mil pessoas desde o seu lançamento, em 2023, através de 472 acções de literacia alimentar, das quais 84 foram showcookings, segundo o balanço divulgado pela Câmara Municipal do Funchal no âmbito da VI Semana da Alimentação.

A iniciativa municipal decorre esta semana no Largo da Restauração, com um programa dirigido a diferentes faixas etárias, incluindo crianças, jovens e adultos, procurando promover hábitos alimentares saudáveis, equilibrados e sustentáveis.

Entre as actividades realizadas contam-se palestras, workshops, sessões de cozinha e visitas guiadas à horta urbana sensorial. Em paralelo, a Avenida Arriaga acolhe um Mercado Saudável e Sustentável e Espaço Saúde, reunindo produtores e comerciantes locais e promovendo escolhas alimentares consideradas mais conscientes.

O programa prossegue amanhã, sexta-feira, com a Sopa Comunitária, entre as 11 e as 14 horas, uma das iniciativas previstas para esta edição da Semana da Alimentação.

O encerramento acontece sábado, no Parque de Santa Catarina, com actividades físicas intergeracionais e o Piquenique SEMEAR.

A VI Semana da Alimentação serve também para fazer um balanço da estratégia lançada pelo município em 2023. Segundo a autarquia, o trabalho desenvolvido através da SEMEAR tem sido distinguido a nível nacional e internacional, com a atribuição de vários prémios e distinções. A Câmara considera que estes reconhecimentos demonstram o impacto da estratégia na promoção da literacia alimentar no concelho.