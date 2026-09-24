Economia Social em debate no Museu da Imprensa

A 5.ª edição do Congresso Mais Social arranca esta tarde, no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, para dois dias de reflexão e debate em torno do tema ‘Economia Social vs. Economia de Impacto’.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, cancelou a presença na sessão de abertura devido a uma reunião online, agendada à última hora, relacionada com a passagem das presidências das Regiões Ultraperiféricas (RUP). Será substituído por Paula Margarido.

Promovido pela Casa São José – Centro Social e Paroquial do Carmo, o encontro reúne profissionais e especialistas nacionais para discutir os desafios actuais do sector social e novas formas de intervenção, com enfoque no impacto, inovação e sustentabilidade.

A sessão de abertura está marcada para as 14 horas, seguindo-se, às 14h30, a palestra ‘Impacto da Economia Social na Economia Portuguesa’, por Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A sessão será moderada por Paulo Martins, professor da AESE Business School.

Às 15h30, o programa prossegue com o painel ‘A Importância dos Media para a Economia Social’, com Maria João Ruela, assessora do gabinete do ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, como oradora, e Rúben Santos, jornalista do Diário de Notícias da Madeira, na moderação.

A tarde inclui ainda três workshops dedicados ao impacto na prática, aos projectos de impacto, à contabilidade nas organizações sociais e à comunicação.

O congresso prossegue amanhã, a partir das 9h30, com uma conversa sobre ‘Paz Social nas Organizações de Impacto’, seguindo-se debates sobre inovação no acesso aos cuidados na demência e a realidade das pessoas em situação de sem-abrigo.

Durante a tarde estarão em discussão as políticas públicas de intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo, um projecto da Associação Reformers e a economia de impacto, antes da sessão de encerramento, prevista para as 17h30.

Criado em 2021, o Congresso Mais Social afirma-se como um espaço anual de reflexão e capacitação do sector social, procurando promover uma intervenção que ultrapasse o assistencialismo e produza mudanças duradouras na vida das pessoas e das comunidades.