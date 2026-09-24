Economia Social vale mais do que os números

A Economia Social representa actualmente cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) português, mas o seu verdadeiro peso na economia estará bastante acima desse valor. A conclusão é de Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que esta tarde participa no Congresso Mais Social, em Câmara de Lobos.

"Na minha opinião, o peso está subavaliado por qualquer um dos indicadores", afirmou o economista, explicando que a Economia Social pode ser medida através de vários indicadores, nomeadamente o valor acrescentado e o emprego.

O problema, sustenta, é que os números disponíveis contabilizam sobretudo os efeitos económicos directos, deixando de fora uma parte significativa do impacto produzido pelo sector.

"A Economia Social tem também um impacto social que não é medido", sublinha, defendendo que, para além do impacto directo, devem ser considerados os efeitos indirectos e induzidos.

"Eu tenho a certeza absoluta que o peso da Economia Social é muito grande se nós considerarmos isto tudo", afirmou.

Óscar Afonso admite que o valor da Economia Social possa representar actualmente cerca de 5% do PIB, embora ressalve que não existe uma medição anual que permita fixar o número com precisão.

"Podemos apontar o valor de 5% nesta altura", referiu, acrescentando, contudo, que esse indicador "não me diz nada" por considerar que está "muito subavaliado".

Questionado sobre a relação entre a Economia Social e o modelo económico dominante, o professor da Universidade do Porto considera que o sector tende a ganhar peso em períodos de crise.

"Nos períodos de crise da economia de mercado, a Economia Social aumenta", afirmou.

Na sua perspectiva, este comportamento demonstra que a Economia Social funciona como uma espécie de "almofada social", assumindo maior relevância quando aumentam as dificuldades económicas.

"Num período de crise, e que se entende que possa agravar-se, acho que o peso da Economia Social vai aumentar", antecipou, ressalvando que essa é a sua perspectiva baseada no que tem acontecido até agora.