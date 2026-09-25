Naval do Funchal volta a vencer Taça de Escolas de Vela

O Clube Naval do Funchal (CNF) voltou a conquistar a Taça de Escolas de Vela por equipas, numa competição disputada nos dias 19 e 20 de Setembro, no Porto Santo, integrada na Colombus CUP.

O clube madeirense apresentou-se na prova com 12 jovens velejadores, dez dos quais na classe Optimist, tendo estes disputado um total de seis regatas e contribuído para o triunfo colectivo do CNF.

Individualmente, Ema Aguiar esteve em particular destaque ao alcançar o 1.º lugar na Colombus CUP, em Optimist Infantil. Na mesma classe, Laura Pascoal venceu a Taça de Escolas de Vela, enquanto Eva Freitas terminou na 2.ª posição.

Ainda em Optimist Infantil, Henrique Neves foi 5.º classificado na Colombus CUP e Madalena Costa terminou no 8.º posto. Na Taça de Escolas de Vela, Júlia Bettencourt alcançou o 14.º lugar, Júlia Mendes foi 17.ª, Estrela Gamelas 18.ª e Dinis Farinha 19.º.

Já em Optimist Juvenil, Vicente Farinha terminou a Taça de Escolas de Vela na 6.ª posição.

O Clube Naval do Funchal conseguiu igualmente colocar os seus dois representantes nos dois primeiros lugares da classe Techno 293. Kyryl conquistou o 1.º lugar, enquanto Surya Hinrichs terminou na 2.ª posição, completando a presença do CNF no pódio.

A participação no Porto Santo terminou, assim, com nova vitória colectiva do Clube Naval do Funchal na Taça de Escolas de Vela e vários lugares de destaque nas classificações individuais.