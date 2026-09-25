16 novos sapadores regressam ao Funchal após seis meses de formação

Os 16 recrutas do Funchal que frequentaram, durante seis meses, a Formação Inicial para Ingresso na Carreira de Bombeiro Sapador concluíram esta semana a primeira etapa do percurso, realizada na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A formação reuniu um total de 42 recrutas provenientes de vários pontos do País e terminou com uma cerimónia na qual foram demonstradas algumas das competências técnicas adquiridas ao longo dos últimos seis meses.

Os futuros bombeiros sapadores foram chamados a demonstrar capacidades em diferentes áreas de intervenção, incluindo técnicas de salvamento e recuperação de vítimas, desencarceramento, emergência pré-hospitalar e actuação em ocorrências envolvendo substâncias perigosas.

A demonstração incluiu ainda o estabelecimento duplo pelo exterior, escalada individual e em equipa e procedimentos de ordem unida.

A conclusão desta primeira fase dos 16 recrutas funchalenses foi acompanhada pelo vereador da Câmara Municipal do Funchal Diogo Gomes Barreto, que marcou presença na cerimónia de encerramento realizada em Lisboa.

O percurso de preparação dos novos elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal está, contudo, apenas a meio.

Segue-se agora uma segunda fase, igualmente com a duração de seis meses, mas já realizada em contexto de trabalho no Funchal. Os recrutas serão integrados na Companhia de Bombeiros Sapadores, onde terão oportunidade de aplicar, em situação operacional, os conhecimentos e competências adquiridos durante a formação em Lisboa.

Só depois deste período ficará concluído o percurso formativo previsto para o ingresso na carreira de bombeiro sapador.