Estreito regressa ao futebol sénior 30 anos depois

Três décadas depois da última presença no futebol sénior, o Grupo Desportivo do Estreito prepara o regresso à competição. O objectivo passa por participar no Campeonato Regional da 1.ª Divisão na época 2026/2027, num projecto liderado por Alexandre Figueira.

O presidente da Junta de Freguesia do Estreito assume o comando técnico e está também envolvido na construção do novo plantel, que deverá ter uma forte componente local.

“Queremos ter um plantel formado por jogadores da freguesia ou com ligações à freguesia”, afirma Alexandre Figueira, que pretende recuperar não apenas a equipa sénior, mas também a ligação entre o clube e a comunidade.

Chumbada entrada de três novos clubes nas competições da Associação de Futebol da Madeira A Assembleia Geral Ordinária da Associação de Futebol da Madeira chumbou, hoje, a candidatura de três novos clubes às competições dessa associação. Em causa estavam as candidaturas da Associação Cultural e Desportiva da Quinta Grande, Associação Desportiva do Campanário e do Sport Clube Portossantense 1948.

A preparação já está em curso, com captações abertas e contactos com empresários locais para reunir os apoios necessários ao projecto. O objectivo é construir uma equipa competitiva, envolvendo ao mesmo tempo atletas, famílias, adeptos e outras forças da freguesia.

Alexandre Figueira, que anteriormente liderou o União da Bola, aponta ainda à criação de bases que permitam desenvolver a formação e abrir espaço às novas gerações.

Queremos que as pessoas se revejam na equipa e sintam que este é um projecto da freguesia.

Ribeiro Real é a casa pretendida

O Campo do Ribeiro Real é a solução desejada pelo clube para receber os jogos da equipa sénior.

A proximidade à população é vista como uma das peças importantes do regresso, permitindo recuperar o ambiente que marcou outros períodos da história do Grupo Desportivo do Estreito e devolver o futebol ao quotidiano da freguesia.

A construção do plantel prossegue e os treinos continuam abertos a captações. A prioridade recai sobre jogadores do Estreito ou com ligações à freguesia, embora o projecto esteja também disponível para receber atletas de outras zonas.

Segundo Alexandre Figueira, o regresso do futebol sénior já começa a despertar interesse entre a população. “Existe um grande entusiasmo e nostalgia na freguesia com este regresso. Sentimos o apoio da população e das forças vivas do concelho”, refere.