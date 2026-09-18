Mobilidade ganha palco nas escolas do Funchal

A mobilidade foi levada, esta quinta-feira, às escolas do Funchal, através de duas iniciativas promovidas pela Câmara Municipal do Funchal no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2026.

A programação dirigida à comunidade estudantil arrancou, pelas 9h30, no Colégio de Santa Teresinha, com o concurso 'O que sabes sobre a Mobilidade?', dinamizado pelo Dr. Why e destinado ao público júnior.

A iniciativa desafiou os alunos a testar os seus conhecimentos sobre mobilidade, num momento que procurou aliar aprendizagem e sensibilização a uma dinâmica participativa.

Mais tarde, pelas 10 horas, foi a vez da Escola Gonçalves Zarco receber a peça de teatro 'Os super-heróis da mobilidade!', dirigida à comunidade estudantil.

Através da representação teatral, os mais jovens foram convidados a reflectir sobre a forma como circulam no espaço público e sobre a importância de adoptar comportamentos responsáveis.

As duas acções integram a programação da Semana Europeia da Mobilidade 2026, promovida pela autarquia funchalense, que pretende aproximar esta temática dos mais novos e incentivar uma maior consciência sobre as escolhas e comportamentos associados à mobilidade no quotidiano.