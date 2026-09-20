Colombos CUP/Taça da Madeira sagra os seus vencedores este domingo

O Colombos CUP/Taça da Madeira avança hoje para o segundo dia de competição, numa organização da Associação Regional de Vela da Madeira.

O primeiro dia de competição, ontem, contou com condições atmosféricas favoráveis na baía do Porto Santo. Cerca de 40 velejadores distribuídos por vários clubes náuticos da Madeira, Porto Santo, Açores e Canárias, estão a disputar os vários troféus.

Na programação de sábado houve espaço para um jantar na sede do clube local, proporcionando momentos de confraternização entre os diversos participantes.

No final das regatas, pelas 17h30 de hoje, dá-se a entrega de prémios na sede do Clube Náutico do Porto Santo.