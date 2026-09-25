Portosantense 1948 contesta decisão e promete ir "até ao fim"

O Sport Clube Portosantense 1948 vai recorrer aos mecanismos regulamentares e legais disponíveis para contestar a decisão relativa à sua participação nas competições da Associação de Futebol da Madeira (AFM). O clube manifesta "profunda estranheza e legítima preocupação" com o desfecho de um processo que garante ter sido inicialmente aceite e operacionalizado.

Em comunicado, a Direcção sustenta que cumpriu o que lhe foi solicitado: o processo de inscrição do clube foi aceite, foi atribuído um número oficial, efectuado o registo na plataforma SCORE e submetidas inscrições de atletas, algumas das quais chegaram mesmo a ser validadas e aprovadas.

Perante estes procedimentos, o Portosantense quer agora conhecer os fundamentos da decisão e perceber o que mudou entretanto. "Como pode um processo ser aceite, registado e operacionalizado, com actos concretos e inscrições validadas, e posteriormente conduzir a uma decisão de sentido contrário?", questiona.

Um dos aspectos que o clube procura esclarecer está relacionado com os custos que as deslocações ao Porto Santo poderiam representar para as restantes equipas do Campeonato Regional da 1.ª Divisão Sénior Masculina.

Ao tomar conhecimento dessa preocupação, o Portosantense diz ter apresentado uma solução à AFM para que os clubes visitantes não tivessem encargos adicionais. Em articulação com a Porto Santo Line e unidades hoteleiras da ilha, comprometeu-se a assegurar, para comitivas até 20 elementos, as viagens marítimas Funchal-Porto Santo-Funchal e uma refeição, concretamente o almoço, durante a deslocação.

"Perante uma preocupação, apresentámos uma solução. Perante um possível obstáculo, procurámos eliminá-lo", salienta a Direcção.

O clube faz também questão de sublinhar que o projecto nasceu sem apoio financeiro da Câmara Municipal do Porto Santo ou do Governo Regional. Segundo o comunicado, a iniciativa tem assentado essencialmente em investimento próprio, trabalho do clube e mobilização de parceiros privados.

"Não estamos a pedir que alguém financie o nosso sonho. Estamos a pedir que nos permitam concretizá-lo dentro das regras", vinca o Portosantense.

Clube soube pela comunicação social

A Direcção levanta ainda outra questão que considera particularmente grave: a alegada divulgação pública de informação sobre o processo antes de uma comunicação formal ao próprio clube.

O Portosantense afirma ter tomado conhecimento, através da comunicação social, de desenvolvimentos com consequências directas para a sua participação nas provas, considerando que uma decisão desta importância deveria ter sido comunicada oficialmente pela Associação, de forma clara e fundamentada.

O clube pretende, por isso, saber "como, quando e por que via" a informação relativa ao processo chegou ao espaço público antes da correspondente comunicação institucional.

No comunicado é ainda deixado um aviso relativamente a eventuais irregularidades. O Portosantense afirma que qualquer elemento que possa indiciar "interferências indevidas" será analisado, embora ressalve que não fará acusações nem antecipará conclusões. Caso encontre indícios objectivos de actuação irregular, garante que estes serão documentados e remetidos às entidades competentes para apuramento de responsabilidades.

A Direcção diz estar agora a analisar toda a documentação e os fundamentos da decisão e garante que utilizará "todos os mecanismos regulamentares e legais" ao alcance do clube.

"Não alimentaremos polémicas. Não faremos julgamentos precipitados. Mas também não ficaremos em silêncio", assegura.

O Portosantense deixa igualmente claro que o projecto não termina com esta decisão e associa a sua posição à própria condição insular do Porto Santo. "O Porto Santo não pode deixar de sonhar simplesmente porque está separado pelo mar", afirma.

"Enquanto existir uma via regulamentar ou legal para defender aquilo em que acreditamos, iremos até ao fim pelos meios próprios e competentes", conclui a Direcção, garantindo que o projecto vai continuar.