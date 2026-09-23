Omarjee promete lutar para Madeira não perder fundos

O presidente da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, Younous Omarjee, garantiu esta quarta-feira que irá intervir nas negociações do próximo quadro financeiro para que a Madeira “não perca um único euro” de fundos europeus.

No balanço da missão de três dias realizada à Região por uma delegação de eurodeputados, Omarjee afirmou conhecer as expectativas depositadas no Parlamento Europeu e assegurou que a instituição estará “à altura” durante as discussões sobre o futuro financiamento da União.

“Saibam que o Parlamento Europeu estará ao encontro das expectativas nas negociações que estão em curso, para que a Madeira não perca um único euro de fundos europeus”, declarou, assumindo essa orientação como uma linha de acção pessoal e da Comissão do Desenvolvimento Regional.

O eurodeputado francês considerou que a deslocação permitiu verificar de forma concreta a presença da União Europeia na vida dos madeirenses, através dos investimentos na habitação, na mobilidade, na melhoria das condições de vida e na transição para uma economia mais verde.

“O desenvolvimento da Madeira fez-se com a Europa, faz-se hoje com a Europa e continuará a fazer-se com a Europa”, reforçou, acrescentando que a União “esteve, está e estará presente” ao lado da Região.

Younous Omarjee, nascido na ilha de Reunião, repetiu ainda uma ideia defendida logo no início da visita: a Madeira representa uma “nova centralidade” para a União Europeia, por concentrar desafios estratégicos relacionados com a insularidade, a energia, os transportes, a habitação e a transição climática.

A delegação reuniu-se durante a missão com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, secretários regionais, autarcas, agentes económicos e responsáveis por projectos apoiados por fundos comunitários.

Omarjee defendeu que estas deslocações ao terreno permitem aproximar as instituições europeias dos cidadãos e ultrapassar a percepção de que a Europa se encontra distante ou limitada a discussões técnicas.

“Esta visita trouxe-nos de volta à realidade deste território, cheio de promessas e de potencialidades, também importantes para toda a União Europeia”, concluiu, agradecendo ao eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves pela proposta e organização da missão.