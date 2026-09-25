Sustentabilidade e certificação em debate na Universidade da Madeira

A sustentabilidade das organizações e a forma como esta pode ser integrada na gestão sem perder de vista a eficiência e a competitividade estarão em debate, na próxima terça-feira, 29 de Setembro, na Universidade da Madeira.

A sessão pública 'Sustentabilidade no Empreendedorismo – O processo para a certificação ISO 21401' decorre entre as 10 e as 12 horas, na Sala do Pátio I, no Colégio dos Jesuítas, e é promovida pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade (DRCIS).

A iniciativa conta com a parceria da ACIF – Câmara de Comércio e Indústria do Funchal, da APCER – Associação Portuguesa de Certificação e da Savoy Signature e pretende apresentar soluções que possam ajudar as organizações a avançar para modelos de gestão mais sustentáveis.

Um dos principais temas será a ISO 21401, norma que estabelece um Sistema de Gestão da Sustentabilidade para Empreendimentos de Alojamento. A APCER dará a conhecer o processo de certificação, os benefícios associados e a forma como as práticas de sustentabilidade podem ser integradas e sistematizadas na actividade das organizações.

A norma assenta em três dimensões. Na vertente ambiental estão abrangidas matérias como o consumo de energia e água, a gestão de resíduos, efluentes e emissões e a protecção da biodiversidade. A componente social inclui a relação com as comunidades, os aspectos culturais, as condições de trabalho e a saúde e segurança dos trabalhadores. Já a dimensão económica procura conjugar a viabilidade financeira com a qualidade do serviço e a segurança dos clientes.

Durante a sessão será igualmente abordada a articulação da ISO 21401 com outros sistemas de gestão, nomeadamente as normas ISO 9001, dedicada à qualidade, e ISO 14001, na área ambiental.

O programa inclui ainda a apresentação das iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas na Região Autónoma da Madeira no domínio da sustentabilidade. O Savoy Signature dará a conhecer a sua experiência na implementação de práticas sustentáveis, apresentando um exemplo da aplicação deste tipo de medidas no sector turístico.

A iniciativa destina-se a profissionais e empresas de diferentes sectores interessados nos processos de certificação e gestão da sustentabilidade, estando também aberta à comunidade académica.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, que poderá ser efectuada até segunda-feira, 28 de Setembro.