Chumbada entrada de três novos clubes nas competições da Associação de Futebol da Madeira

A Assembleia Geral Ordinária da Associação de Futebol da Madeira chumbou, hoje, a candidatura de três novos clubes às competições dessa associação. Em causa estavam as candidaturas da Associação Cultural e Desportiva da Quinta Grande, Associação Desportiva do Campanário e do Sport Clube Portossantense 1948.

Segundo apurou o DIÁRIO, no caso do clube porto-santense, entre os 780 votos, 651 foram contra a entrada do clube nas competições.

Foi a 2 de Setembro deste ano que foi apresentado oficialmente o Sport Clube Portosantense 1948. Hélder Oliveira, antigo treinador do Portosantense, é o presidente e acumula também as funções de treinador da equipa. O objectivo era o de começar já na competições da última divisão da AFM, mas essas pretensões foram então chumbadas.