Além do futebol, a Inteligência Artificial e o novo ano lectivo em destaque na imprensa

A imprensa desta segunda-feira, 14 de Setembro de 2026, dá amplo destaque à jornada da I Liga, marcada pelas sortes diferentes dos dois grandes de Lisboa: o Benfica venceu o Gil Vicente por 3-1, depois de ter estado em desvantagem, enquanto o Sporting deixou escapar dois pontos no terreno do Famalicão, ao sofrer o empate já no período de compensação. A arbitragem e a pressão antes do clássico entre FC Porto e Benfica também merecem atenção. Fora do futebol, a Inteligência Artificial, o novo ano lectivo, o perfil dos ministros dos últimos 50 anos e diversos temas económicos e políticos dominam as capas.

O Correio da Manhã chama a atenção para o custo de uma reunião do Conselho Estratégico do Banco de Fomento em Paris, titulando "Banco público paga viagens de luxo a Paris". Na frente desportiva, destaca o Benfica-Gil Vicente, sob o título "Benfica grego contra galo", e a pressão do FC Porto sobre a arbitragem antes do clássico. O empate do Sporting em Famalicão é apresentado como um "escorregão nos descontos". Entre os restantes temas, o jornal noticia o aumento dos gastos do Ministério da Educação com consultoras, um caso de tráfico de droga envolvendo um falcoeiro da Luz, os homicídios de um caseiro e dos patrões em Lagos, os riscos da Inteligência Artificial e o caso de uma dupla acusada de espancar um homem por causa de um cigarro e que ficou em liberdade.

O Público abre a edição com a pressão dos juros da dívida pública sobre o Orçamento do Estado, uma década depois. Um estudo conclui que os ministros são hoje mais especialistas, mas os partidos continuam a manter o controlo sobre os governos. A actualidade internacional inclui as eleições legislativas na Suécia, com projecções a apontarem para uma vitória da esquerda por margem curta, enquanto o jornal aborda também as queixas de cerca de mil reclusos que aguardam decisão do Tribunal Europeu. O arranque do novo ano lectivo, com alunos ainda sem escola, e a insuficiência de computadores nas escolas são outros dos temas em destaque. A Inteligência Artificial surge em várias frentes, desde a cooperação entre empresas rivais para identificar riscos até à entrevista a uma especialista em aprendizagem que alerta para uma "falsa sensação de competência" entre as crianças que utilizam esta tecnologia.

O Jornal de Notícias destaca os mais de quatro mil camiões proibidos de circular na VCI e reserva espaço de destaque à jornada futebolística, sublinhando as "sortes diferentes ao cair do pano" para Benfica e Sporting. O jornal detalha a reviravolta das águias, que estiveram a perder antes dos golos de Pavlidis e Prestianni, e o empate do Sporting, que esteve em vantagem durante dez minutos graças a um penálti de Luis Suárez, antes de um autogolo de Gonçalo Inácio. Nas restantes notícias, destaca-se a condenação a 12 anos de prisão de um homem da Lourinhã por abusos e sexo com a filha de amigos, a morte de patos no Parque da Cidade do Porto, a situação do mercado de Barcelos, o facto de apenas 16% das escolas terem computadores suficientes para todos os alunos, um projecto de Medicina em Vila Real que coloca estudantes junto dos doentes desde o 1.º ano, um alerta da PSP sobre a chegada de imigrantes ilegais por via terrestre e um espectáculo de teatro sobre o aborto.

O Diário de Notícias faz manchete com o peso dos estrangeiros no futebol português, indicando que dois terços dos jogadores da I Liga são estrangeiros. Uma entrevista a Inês de Medeiros, presidente da Câmara de Almada, aborda a falta de água suficiente no subsolo do concelho e a dificuldade em resolver o problema sem apoio. Na actualidade internacional, o jornal destaca a posição de Donald Trump, que recusa travar o desenvolvimento da Inteligência Artificial para não deixar os Estados Unidos atrás da China. O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os ministros portugueses volta a estar em destaque, com a indicação de que 40% dos titulares de pastas ministeriais entre 1976 e 2025 não tinham formação nas áreas que tutelavam. O ano lectivo, o regresso da Fórmula 1 a Portugal em Junho, a entrada de Jeff Bezos no Liverpool, os livros da semana e uma entrevista ao astronauta Thomas Pesquet sobre a Estação Espacial Internacional completam a selecção de temas.

O Negócios destaca a decisão que poderá obrigar o Estado a indemnizar trabalhadores despedidos da TAP há 33 anos. Na "Conversa Capital", Gustavo Paulo Duarte considera que o salário mínimo é "o pior inimigo do salário médio". O jornal noticia ainda o corte de 35% imposto à central solar Sophia, na Beira Baixa, colocando em risco o projecto, e dá conta de um estudo segundo o qual um quinto dos ministros não tinha experiência relevante para a pasta que ocupou. A China surge em destaque na área tecnológica, com o desafio ao domínio norte-americano através de modelos de Inteligência Artificial abertos. Entre os restantes assuntos, o jornal apresenta soluções de investimento privado em kits solares para varandas, com o objectivo de reduzir a factura da electricidade.

O Jornal Económico noticia o corte de 8.300 alojamentos locais em Lisboa e acompanha a procura de novas rotas por parte do Irão e dos países do Golfo perante a instabilidade no estreito de Ormuz. Os BRICS apelam à "máxima contenção" no Médio Oriente. Na energia, é destacada a redução da central solar Sophia, em Castelo Branco, por investidores britânicos, bem como o cancelamento de um segundo projecto. A lei laboral está em debate e a Inteligência Artificial volta a marcar a actualidade, com Elon Musk e Sam Altman entre os responsáveis que alertam para os riscos da tecnologia. O PS defende uma redução do IVA nos combustíveis, enquanto um retrato dos ministros portugueses ao longo dos últimos 50 anos revela o perfil dos governantes. O jornal salienta ainda que Portugal é o 13.º maior exportador mundial de calçado e noticia um negócio da família proprietária da Zara na REN.

Na imprensa desportiva, A Bola leva o Benfica 3-1 Gil Vicente para a primeira linha, com o título "Golpes Finais", destacando a vitória construída já perto do fim. Marco Silva reconhece que há jogos que "temos de ganhar assim". O empate do Sporting em Famalicão é apresentado como dois pontos deixados fugir na compensação, com Rui Borges a considerar que a equipa foi penalizada "na única vez em que fomos mais permissivos". No FC Porto, a recuperação de Samu merece destaque: o avançado jogou 15 minutos num encontro particular com a Académica e marcou o golo da vitória por 2-1. O jornal noticia ainda a reacção dos dragões às questões relacionadas com a arbitragem, a vitória do Santa Clara sobre o Arouca por 2-1, a qualificação histórica de Portugal para os oitavos-de-final do Mundial sub-20 feminino e o triunfo do Manchester City no dérbi de Inglaterra, mesmo reduzido a dez jogadores.

O Record classifica a jornada como "Agridoce", devido às sortes diferentes de Benfica e Sporting numa ronda marcada por vários casos. Rui Borges considera que o Sporting foi penalizado no único momento em que "desligámos o chip", enquanto Marco Silva admite que, depois de uma alteração no onze, "devia ter feito mais". O regresso de Samu aos relvados, com um golo frente à Académica, é outro dos destaques do FC Porto. O Santa Clara venceu o Arouca por 2-1 e Portugal garantiu a passagem aos oitavos-de-final do Mundial sub-20 feminino com um triunfo por 3-0 sobre a Costa Rica.

Por fim, O Jogo dá grande destaque ao empate do Sporting em Famalicão, descrevendo-o como um "tropeção". Os leões chegaram à vantagem através de um penálti de Luis Suárez, mas sofreram o empate no período de compensação. Rui Borges deixa o aviso de que "não se pode desligar nem por um segundo", enquanto o tribunal do jornal considera, por unanimidade, que ficou por assinalar um penálti sobre Maxi Araújo. No Benfica-Gil Vicente, os gilistas marcaram primeiro, obrigando as águias a reagir, mas a reviravolta só chegou aos 87 minutos. Marco Silva destaca o impacto de Echeverri e o tribunal considera que ficou por mostrar um cartão vermelho a Gil Martins por uma entrada sobre Banjaqui. O FC Porto surge ainda em força na discussão da arbitragem, com os dragões a contestarem "insinuações" e a atacarem as arbitragens. Samu marcou de livre à Académica, embora continue fora das opções, e o Santa Clara venceu o Arouca por 2-1.