Estigmas após a entrada no curso

A primeira semana enquanto caloiro já passou e após este período inicial e com ele vieram várias expectativas e perguntas. “O que acontecerá neste primeiro semestre?”, “Será que devo mesmo entrar na praxe?”, “Será que eu vou encontrar colegas que gostem de mim?”. Tantas dúvidas que existem para tantos estudantes e outras mais inseguranças que virão ao longo do curso. Mas após esta primeira semana digo que consigo resolver esses questionamentos tão preocupantes para, a meu ver, para tantos novos estudantes.

Logo no primeiro dia chegamos ao edifício universitário, começa logo aquele friozinho na barriga de não sabermos o que acontecerá a partir da entrada da universidade. Para mim, tudo passou muito rápido. Conhecia já pessoas dentro do meu curso, e mesmo depois, consegui criar outros laços de amizades. Relacionar-se com novas pessoas até foi fácil pois como no mundo extra curricular, somente criamos amizades ao perdermos o medo de falar com quem nos rodeia, algo muito vantajoso para o nosso futuro enquanto futuros trabalhadores.

A praxe é um tema dúbio. Antes de entrar na universidade, tinha a ideia clara de que queria entrar na praxe pois iria ser algo que iria adorar imenso participar. Mas após ter entrado e visto o começo da praxe a minha opinião mudou. Não retiro a opinião de que a praxe é um lugar em que temos contacto com pessoas novas e que a experiência vivida lá dentro deve ser algo engraçado. O verdadeiro motivo que me fez e sinto que faria mais pessoas não querer entrar na praxe é alguma desmotivação após ver o que acontece. Várias atividades que pensei serem desnecessárias, fizeram-me acreditar que participar na praxe poderia não ser o mais adequado para mim.

Os professores em si por experiência e após trocar ideias com colegas de curso são em geral pessoas agradáveis de ter aula, afastando o estigma que são pessoas que se interessam pouco pelos estudantes. Claro que existem certos casos que os professores poderão não ser tão acessíveis, mas nunca deveremos tornar uma exceção regra para todas as vivências.

Na minha ótica, a universidade na primeira semana tira-nos todas as dúvidas de uma maneira generalizada. Óbvio que continuarão a existir algumas surpresas sobre algum tipo de tema mais pessoal e específico relativamente ao curso que estamos e, em particular para os estudantes que irão entrar na segunda fase, dizer que lá dentro existem várias pessoas nos mais variados tipos de ajuda que poderão recorrer para tirarem as vossas dúvidas e tirar algo a limpo que possam ter na vossa cabeça. Pois o que eu aprendi desde sempre é que a universidade será feita por alunos e para alunos, e isso deveria ser algo que todos nós enquanto estudantes deveríamos ter em consideração.