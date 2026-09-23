"Todos os alunos têm professores"

Uma semana após o arranque do novo ano lectivo, a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia garantiu, esta manhã, que, "todos os alunos têm professor e todas as salas de aula têm professor" na Região.

À margem da apresentação anual do Desporto Escolar, que decorreu no Centro Náutico de São Lázaro, a governante fez um balanço positivo dos primeiros dias de aulas, admitindo, contudo, que vão surgindo situações pontuais relacionadas com baixas médicas de docentes. "Vão acontecendo entradas de atestados médicos, que nós vamos tentando, o mais rapidamente possível resolver a substituição desses professores", afirmou.

Questionada sobre as críticas do sindicato relativamente à falta de professores nas escolas, a secretária regional contrapôs com os dados disponíveis que, neste momento, não apontam para essa realidade. "Nós é que temos os números e os dados. Portanto, neste momento, não tenho falta de professores", sublinhou.

Nós não colocamos nenhum professor numa escola em que ele não colocou no concurso Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia

A governante deu como exemplo uma eventual necessidade de um professor no concelho do Porto Moniz. "Se eu preciso de um professor para o Porto Moniz e tenho dez professores dessa área, mas que não colocaram Porto Moniz, tenho de abrir uma oferta pública para que esses professores possam concorrer e dizer que querem ir para aquela escola", explicou.

Não obstante, a responsável pela Educação rejeitou também a ideia de que os professores contratados foram colocados numa escola ou concelho que não tenham indicado nas suas preferências. Segundo explicou, o processo de colocação foi feito "com muito critério", tendo em conta a classificação e o tempo de serviço dos docentes. "Por exemplo, nenhum professor foi para o Porto Santo sem que tivesse colocado Porto Santo no seu concurso", garantiu.

A secretária regional explicou que os docentes apresentaraam várias preferências e que, caso as primeiras opções estivessem preenchidas, a colocação poderia ocorrer numa preferência seguinte. "As pessoas colocaram imensas escolas e, imaginemos que já todas as dez primeiras opções que colocou estavam preenchidas, essa pessoa teve de ir para a 11.ª", afirmou.

Tablets começam a chegar às escolas

Na mesma ocasião, a governante fez ainda um ponto de situação sobre a distribuição de tablets aos alunos. "Os tablets começaram a ser entregues e, até ao final desta semana, penso que todos os alunos do 6.º ao 9.º ano terão os seus tablets, assim como os do 11.º e 12.º anos. Na próxima semana, começamos a entregar os novos equipamentos aos alunos do 5.º e 10.º anos, que serão entregues na próxima segunda-feira", concluiu.