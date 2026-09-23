Semana Europeia do Desporto põe Câmara de Lobos em movimento de hoje até 30 de Setembro

A Semana Europeia do Desporto 2026 arranca hoje em Câmara de Lobos com um programa de actividades que se prolonga até 30 de Setembro e pretende incentivar a população para a prática regular de actividade física e para a adopção de estilos de vida mais activos.

Promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a iniciativa integra o movimento europeu #BeActive e inclui actividades dirigidas a diferentes idades e capacidades, procurando aproximar o desporto da população e promover a utilização dos espaços e equipamentos públicos do concelho.

O programa começa esta quarta-feira com o fórum/debate "Anatomia e Metamorfose dos Campeões: Como se Forma e Transforma um Atleta de Elite", entre as 9h30 e as 12h30, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. O encontro reúne figuras ligadas ao desporto para uma reflexão sobre formação, percursos, desafios e evolução dos atletas de alto rendimento.

Entre as 18h30 e as 20 horas, a Praça da Autonomia recebe a iniciativa "Andamente – Acerta o passo rumo a uma vida mais activa e saudável", centrada na importância de integrar a actividade física no quotidiano.

Nos dias seguintes estão previstas várias acções de Desporto Sénior e Inclusivo, no Estádio Municipal de Câmara de Lobos, Pavilhão da Torre, Complexo Balnear do Lido e Campo de Futebol do Ribeiro Real. A programação inclui actividades destinadas a promover o envelhecimento activo e a participação de diferentes grupos da população.

A 26 de Setembro realiza-se um Torneio de Padel no Lobos Park. No dia seguinte, a Baía de Câmara de Lobos recebe a II Regata de Caiaques "Bananas" e a III Regata de Canoas, seguindo-se a entrega de prémios.

A Semana Europeia do Desporto termina a 30 de Setembro com duas iniciativas dedicadas ao bem-estar. Entre as 10 e as 11 horas realiza-se uma sessão de meditação na Varanda da Biblioteca Municipal e, entre as 18h30 e as 19h30, uma aula de Yoga nos Jardins do Ilhéu.

A autarquia pretende, através da iniciativa, sensibilizar a comunidade para os benefícios da actividade física e incentivar a adopção de hábitos de vida mais activos, independentemente da idade ou condição física.