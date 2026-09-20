Madeira SAD vê adiado jogo desta tarde

O Madeira Andebol SAD tinha agendado para esta tarde, pelas, 17 horas, mais um duelo no Campeonato Betclic de andebol feminino, desta feita ao receber o CALE, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo

Segundo nota publicada pela SAD madeirense nas suas redes sociais, o jogo referente à quarta jornada do ‘Nacional da I Divisão’, o mesmo veio a ser adiado para data a anunciar, devido ao cancelamento do voo da equipa da formação do norte do país, entre o Porto e a Madeira.

Com este adiamento as madeirenses regressam ao campeonato nacional apenas a 3 de Outubro em jogo antecipado da nona jornada e onde recebem, em casa, a visita do Feirense.