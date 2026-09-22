Portugal é o país da UE onde a população afirma fazer menos desporto

Portugal é o país da União Europeia onde a população afirma praticar menos desporto, com 68% dos inquiridos a referirem que nunca o fazem e apenas 4% que se exercitam diariamente, segundo um Eurobarómetro hoje divulgado.

De acordo com esse Eurobarómetro, estes 68% dos portugueses constituem a taxa mais elevada na União Europeia (UE), muito acima da média dos 27 Estados-membros (39%).

Em Portugal, apenas 4% dos inquiridos afirmam praticar desporto diariamente (a taxa mais baixa da UE), com 24% a referirem que o fazem várias vezes por semana e 4% raramente.

Quando a pergunta é se costuma praticar qualquer tipo de atividade física num contexto não desportivo, como ir de bicicleta para o trabalho ou dançar, Portugal volta a surgir em último lugar: 51% dizem que nunca o fazem, contra uma média europeia de 18%.

Questionados sobre o motivo pelo qual não praticam desporto com mais regularidade, 39% dos inquiridos em Portugal apontam a falta de motivação, 31% invocam falta de tempo motivos profissionais, escolares ou familiares e 11% indicam que não o fazem por problemas de saúde.

Em termos de demografia, os homens com mais de 75 anos em Portugal são os que dizem fazer menos desporto (95% afirmam que nunca o fazem), seguidos dos homens entre os 65 e os 74 anos (87%), das mulheres acima dos 75 anos (86%) e dos homens entre os 55 e os 64 anos (83%).

Entre os homens dos 25 aos 34 anos, 51% afirmam nunca fazer desporto, taxa que desce para os 44% entre as mulheres da mesma idade.

A faixa etária mais ativa em Portugal é a dos jovens entre os 15 e os 24 anos: 85% dos rapazes dizem praticar desporto, valor que se fixa nos 63% para as raparigas da mesma idade.

Apesar de ser o país onde a população afirma fazer menos atividade física, tem-se registado uma ligeira tendência positiva em Portugal: em comparação com o último Eurobarómetro sobre o tema, divulgado em abril de 2022, a taxa de inquiridos em Portugal que afirma nunca praticar desporto desceu cerca de cinco pontos percentuais (era de 73% em 2022).

Em sentido contrário, a taxa de inquiridos que afirma praticar atividade física várias vezes por semana subiu seis pontos percentuais (fixava-se em 18% em 2022).

Portugal é também dos países da UE onde a população vê mais benefícios na atividade desportiva: 98% dos inquiridos consideram que contribui para melhorar a saúde mental, 93% que é importante para desenvolver um sentido de comunidade e 88% que contribui para o bem-estar de grupos marginalizados -- taxas que se encontram todas acima da média europeia.

A nível comunitário, os países onde a população afirma ser mais ativa são os Países Baixos (92% dos inquiridos referem que fazem desporto diariamente ou várias vezes por semana), a Dinamarca (88%) e a Lituânia (85%).

Num comunicado divulgado a propósito deste Eurobarómetro, a Comissão Europeia refere que se está a verificar um "aumento na prática desportiva" na UE em comparação com 2022.

"A percentagem de cidadãos que pratica desporto várias vezes por semana subiu para 36% (mais seis pontos percentuais). Ao mesmo tempo, a percentagem de cidadãos que nunca faz exercício ou pratica desporto desceu de 45% em 2022 para 39% este ano", indica o executivo comunitário.

Este Eurobarómetro baseou-se em entrevistas a 26.421 cidadãos europeus, feitas entre 09 de abril e 04 de maio. Em Portugal, foram inquiridos 1.031 cidadãos, entre 09 e 29 de abril.

O Eurobarómetro é divulgado na véspera de se começar a assinalar a Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia que visa incentivar os europeus a fazerem mais desporto.