Rússia reclamou ter abatido 244 drones ucranianos na última noite

As defesas antiaéreas russas abateram 244 drones na última noite --- um ataque menor do que foi registado domingo, último dia das eleições legislativas na Rússia, quando foram destruídos mais de 1.600 aparelhos, disse hoje o Ministério da Defesa.

De acordo com uma nota difundida pelo Ministério da Defesa da Rússia, os drones ucranianos foram lançados sobre 19 regiões e o Mar Negro, não tendo atingido a Península anexada da Crimeia, alvo constante dos drones ucranianos.

Na região de Orel, foram abatidos 32 drones, segundo o governador local, Andrei Klichkov, destruindo três casas.

Na região de Rostov, no sul da Rússia, cerca de 50 drones foram abatidos sobre seis distritos, informou o governador Yuri Slusar.

Além dos 244 drones abatidos sobre território russo, o agrupamento militar Norte, que combate na Ucrânia, afirmou à agência de notícias TASS ter abatido, durante a última noite, outros 125 drones ucranianos sobre as regiões de Kharkiv e Sumi, onde as forças russas tentam criar uma zona de segurança.

Por outro lado, as Forças Armadas da Rússia atacaram, durante a noite passada, centros logísticos, armazéns, instalações ligadas ao setor da energia e portos ucranianos nas regiões de Kiev e Odessa pertencentes ao Exército ucraniano.

O comando militar russo afirmou que as forças de Moscovo atacaram, na região de Kiev, o centro BDU Logistic --- localizado na localidade de Shchastlive, além de uma distribuidora de gás na localidade de Boyarka que abastecia o Exército ucraniano.

No sul da Ucrânia, os militares russos atacaram um navio de carga que transportava mantimentos militares no porto de Odessa, bem como a infraestrutura portuária do porto de Izmail.

O Ministério da Defesa russo tinha avisado domingo, após os ataques ucranianos durante as eleições legislativas russas, que as Forças Armadas da Rússia iriam continuar e intensificar os ataques com armamento de alta precisão contra alvos militares em Kiev.

Paralelamente, na Rússia, o partido do Presidente Vladimir Putin, Rússia Unida (RU), tem praticamente garantida a maioria na câmara baixa do parlamento (Duma), após a contagem de mais de 90% dos votos, disse hoje a comissão eleitoral.

A formação governamental obteve 57,86% dos votos registados nas eleições legislativas realizadas nos últimos três dias --- o que lhes garantiria cerca de 130 lugares na Duma --- e lideram em 208 dos 225 círculos eleitorais.

A Rússia utiliza um sistema misto em que metade dos lugares da Duma é distribuída por listas partidárias e a outra metade por círculos eleitorais, totalizando 450 lugares.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma campanha de grande escala contra todo o território ucraniano em 2022.