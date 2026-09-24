Presidente chinês pede diálogo com EUA e alerta contra conflito entre potências

O Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu hoje que a China e os Estados Unidos devem reforçar o diálogo e evitar o confronto, considerando que as duas potências partilham uma "responsabilidade histórica" pelo progresso.

"Perante as mudanças de importância histórica no nosso mundo e na nossa época, a China e os Estados Unidos, como duas grandes potências, partilham uma responsabilidade histórica" pelo progresso humano, afirmou Xi, na Casa Branca, no início da visita de Estado aos Estados Unidos.

Numa breve declaração antes da cimeira com o homólogo norte-americano, Donald Trump, o líder chinês defendeu que os dois países devem continuar a competir, mas sem permitir que a rivalidade conduza a um conflito.

"A China e os Estados Unidos não devem ultrapassar a linha do conflito e do confronto", disse o líder chinês.

Xi apelou ainda a Washington e Pequim para que procurem "reforçar a comunicação" e "cooperar com sinceridade".

Durante a visita, o Presidente chinês anunciou também que a China vai enviar dois pandas para o jardim zoológico de Atlanta, apresentando os animais como "embaixadores da amizade" entre os dois países.